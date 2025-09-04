Serviciile Google au picat timp de câteva ore în Turcia și în unele părți ale Europei, inclusiv în România

04-09-2025 | 14:40
Mai multe servicii Google – inclusiv YouTube – au fost temporar inaccesibile joi în Turcia și în anumite zone din Europa, precum Grecia și Germania, potrivit site-urilor de monitorizare.

autor
Aura Trif

Asociația pentru Libertatea de Exprimare, care monitorizează cenzura locală pe internet, a declarat că întreruperea serviciilor Google (GOOGL.O) ale Alphabet a început în jurul orei 10:00 (07:00 GMT) în Turcia, scrie Reuters.

Site-ul de monitorizare Downdetector a declarat că serviciile au fost în mare parte restabilite înainte de ora 09:00 GMT, numărul de rapoarte privind întreruperile de serviciu scăzând începând cu ora 07:51 GMT.

Google nu a răspuns imediat la o solicitare trimisă de Reuters.

Autoritatea turcă de supraveghere a securității cibernetice a solicitat un raport tehnic din partea Google, a declarat ministrul adjunct al transporturilor și infrastructurii, Omer Fatih Sayan, pe X.

Ce țări europene au fost afectate

O hartă publicată de Sayan arăta că Turcia, o mare parte din sud-estul Europei și unele locații din Ucraina, Rusia și Europa de Vest au fost afectate.

Au existat întreruperi sporadice în Grecia, Bulgaria, Serbia și România, inclusiv probleme de accesare a site-urilor web, YouTube și a unor contacte telefonice legate de Gmail, au declarat utilizatorii din aceste țări.

În Germania, site-ul web de monitorizare a întreruperilor allestoerungen.de, o divizie a companiei americane Ookla, a raportat o creștere a întreruperilor Google începând cu ora 09:00 (07:00 GMT).

Sursa: Reuters

Dată publicare: 04-09-2025 14:40

