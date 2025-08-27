Google avertizează utilizatorii Gmail să-și schimbe parolele. Numeroase conturi au fost ținta unor atacuri cibernetice

Google a avertizat aproape 2,5 miliarde de utilizatori Gmail să își schimbe parolele și să își întărească securitatea conturilor, după ce hackerii au reușit un număr semnificativ de accesări neautorizate, potrivit New York Post.

Compania recomandă activarea autentificării în doi paşi şi vigilenţă sporită la emailurile suspecte.

Atacatorii cibernetici obţin adesea parolele Gmail prin trimiterea unor mesaje cu linkuri către pagini de autentificare false sau prin păcălirea utilizatorilor să îşi dezvăluie codurile de securitate. Deşi mulţi folosesc parole puternice şi unice, doar o treime dintre utilizatori le actualizează regulat, arată datele Google.

Separat, compania a avertizat recent şi în legătură cu o breşă ce a vizat baza sa de date Salesforce, exploatată prin atacuri de tip ”social engineering”, în care hackerii s-au prezentat drept tehnicieni IT.

Gruparea ShinyHunters, cunoscută pentru atacuri asupra AT&T, Microsoft, Santander şi Ticketmaster, este suspectată că ar putea trece la tactici de şantaj mai agresive, inclusiv prin lansarea unui site dedicat scurgerilor de date.

