Sergiu Biriș, fondator al platformei Trilulilu, a trăit o dramă: ”Simțeam că nu mai am aer”

COVID-19 îi lovește crunt și pe cei care se așteaptă mai puțin. Încă o dovadă vine de la Cluj, unde, un tânăr antreprenor, fără alte afecțiuni, a dezvoltat o formă severă a bolii, a fost internat și a avut nevoie de oxigen.

Este vorba despre Sergiu Biriș, fondator al platformei Trilulilu, care s-a vindecat de curând.

El a povestit pentru Știrile Pro TV drama prin care a trecut după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

”A început acum 3 săptămâni. A debutat cu toate simptomele clasice, cu febră, frisoane, pierderea gustului și a mirosului, dureri de cap și așa mai departe. Și aproape o săptămână am sperat că voi avea parte de o gripă obișnuită sau ceva care să semene cu o gripă obișnuită, însă, din păcate, după o săptămână, lucrurile s-au agravat și simțeam că nu mai am aer. Simțeam că încet încet plămânii mei nu-mi dau aerul de care am nevoie și, în momentul acela, într-o duminică noaptea, am decis să sun la 112 și să cer ajutorul.” - spune Sergiu.

Tânărul antreprenor a fost internat la Spitalul Municipal din Cluj timp de 2 săptămâni și spune că numai printr-un noroc a găsit un pat liber acolo. Pentru el, această perioadă în care a fost bolnav este una ”traumatizantă”.

”Am fost internat aproape 2 săptămâni. Am fost internat în acea noapte de duminică, am avut noroc să fie un pat disponibil chiar atunci. A fost o perioadă, ce să zic, destul de traumatizantă. Nu pot s-o numesc altfel, pentru că am avut nevoie de oxigen în cea mai mare parte a timpului. Însă am avut parte de un tratament, zic eu, profesionist, de medici care s-au ocupat foarte bine, de asistente, a fost totul foarte ok. Am răspuns la tratament.” - a mai spus fondatorul platformei Trilulilu pentru Știrile Pro TV.

Și totuși, chiar dacă Sergiu Biriș spune că a trăit o experiență trumatizantă, el nu a făcut o formă severă de Covid-19 și nu ajuns într-o secție de Terapie Intensivă. Cum s-a infectat? Nici el nu știe cum. Însă este conștient că acest lucru s-a întâmplat într-un moment în care a lăsat ”garda jos”.

”Din păcate nu știu cum m-am infectat și asta e o mare frustrare, m-am tot gândit. Dar cred că la un moment dat am lăsat și eu garda jos. M-am protejat, am purtat masca, m-am dezinfectat, dar cred că dacă stăm fiecare să ne autoanalizăm s-ar putea să avem momente în care vorbim cu un prieten, fără mască, sau cu cineva pe care-l cunoaștem, crezând că persoana respectivă s-a protejat, însă persoana respectivă s-ar putea să fie asimptomatică și să te infecteze fără să vrea să facă lucrul ăsta. Cred că, din păcate, prin natura acestui virus, că ne infectăm unii de la ceilalți, din păcate aceste mici detalii, aceste momente în care lăsăm garda jos sunt acele momente în care cu adevărat ar conta.” - mai spune el.

Ce i s-a părut cel mai dificil, în perioada în care a fost bolnav? Faptul că nu știa ce se va întâmpla a doua zi. După părerea lui, ce a trăit în acele zile reprezintă ”o traumă psihologică”.

”Ce a fost foarte greu în toată experiența asta a fost că, din momentul în care te infectezi, din păcate începe o bătălie psihică, pentru că nu știi ce o să urmeze, e un virus nepredictibil, nu știi: o să te faci bine, o să răspunzi la tratament, o să fii ok, n-o să fii ok. Începe o traumă psihologică, sincer să vă spun, și problema este că, dacă ajungi să te infectezi și ai o formă mai severă, totul devine un fel de loterie, adică sistemul sanitar în acest moment este atât de copleșit, acest tsunami de infectări, încât efectiv nu face față. Chiar dacă virusul ăsta nu e incurabil, se tratează. În 2 săptămâni te faci bine, te duci acasă. Problema este că nu toată lumea are acces la tratament, pentru că e pur și simplu sistemul copleșit.” - mai spune Sergiu Biriș.

Mesajul lui pentru cei care nu cred că se vor îmbolnăvi sau care cred că boala este una simplă: ”totul e o loterie, un joc de noroc!”.

”Poate că o să fie dur ce zic în momentul ăsta, dar trebuie să fiți conștienți că în cazul în care vă infectați, în acest moment, din cauza supraîncărcării sistemului medical, totul e o loterie, un joc de noroc. Dacă ai noroc să ai un pat supraviețuiești. Dacă nu ai noroc, nu ai noroc. Și din păcate asta-i cruda realitate a acestui moment, pentru că tsunami-ul ăsta de infectări pune o asemenea presiune pe sistemul medical încât nu toată lumea poate avea acces la tratament, deși, v-am spus, e un virus care se vindecă. Asta cred eu că e drama prin care trecem acum. Trebuie să încercăm cât mai mult să ne izolăm unii față de ceilalți, pentru că natura virusului e că ne infectăm unii de la ceilalți.” - a mai spus Sergiu Biriș pentru Știrile Pro TV.