Septembrie devine noua lună a vacanțelor. Un sfert dintre români aleg concediul de toamnă

Tot mai mulţi oameni îşi mută vacanţa de vară în luna septembrie. Potrivit unui studiu recent al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism aproape un sfert dintre români și-au rezervat în ultimii ani concediul în prima lună de toamnă.

autor
Alexandra Clej

Prețurile mai mici dar și temperaturile prietenoase au cântărit cel mai mult în luarea acestei decizii. Tendinţa se manifestă și la nivel european.

Turcia, de pildă, pare să fie o alegere atrăgătoare pentru un concediu relaxant la început de toamnă. Această familie a plătit mai puțin de o mie de euro pentru o săptămână la un hotel all-inclusive.

Femeie: ”Am studiat ofertele pe internet, nu ne-a convenit în iunie, iulie, august, sunt peste 40 de grade".

Alții vor să se bucure de soarele blând de septembrie pe plajele Spaniei.

Forfota din sala de aşteptare din aeroportul din Cluj este asemănătoare cu cea din plin sezon estival, iar mulţi dintre pasageri sunt pregătiţi să îşi înceapă concediul deşi suntem în luna septembrie.

Iar asta se vede și în vânzările agențiilor de turism.

Laura Gâldău, reprezentant agenție de turism: "Au crescut cu 50% solicitările pe septembrie".

Un alt avantaj este că îți poți lua liber mai ușor de la serviciu.

Alexandru Bothăzan, reprezentant agenție de turism: "Pot să ajungă până la o mie de euro pentru o familie cu doi adulţi 2 copii pentru o săptămână, Turcia, Egipt, Tunisia Grecia."

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT: "Septembrie chiar e denumită a patra lună a verii, pentru ca vremea e bună".

Potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene pentru Turism, cea mai mare parte a bugetului de concediu merge pe cazare, urmează masa și băuturile.

Turiștii se bucură la mare de vreme frumoasă și prețuri mai mici. Cazarea e mai ieftină și cu 80% în extrasezon

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 13-09-2025 19:26

