Șeful Poștei Române: Guvernul nu știe ce vrea de la companiile de stat. Dacă se vrea profit, să nu mai plafoneze veniturile

04-12-2025 | 17:42
Valentin Ştefan, directorul CN Posta Romana
Inquam Photos / George Calin

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, afirmă că Guvernul nu știe ce așteaptă de la companiile de stat, nu le cunoaște, iar angajații nu știu ce li se cere.

Aura Trif

"În ultimul an - în special - există un subiect foarte fierbinte pe agenda publică şi anume rolul companiilor de stat. Ce facem cu aceste companii ale căror venituri echivalează cu 5% din Produsul Intern Brut? Vorbim de peste un sfert de milion de angajaţi. Există un rol, o putere fantastică pe care aceste companii îl joacă şi, evident, Poşta Română este una dintre ele. (...) sesizez că statul român încearcă să dea o coerenţă acestor companii. Dar cum ne stă foarte bine nouă, românilor, în istoria noastră de un secol şi jumătate - şi anume de a importa forme fără fond, cum spunea Titu Maiorescu - observăm asta şi acum: se înfiinţează AMEPIP, avem toate aceste măsuri pe care Guvernul le ia şi legislaţia pentru aderarea la OCDE, avem un post de viceprim-ministru care are acest rol de a crea coerenţă pentru companiile de stat. Sigur că deocamdată nu se vede o coerenţă, Guvernul nu ştie ce vrea de la companiile de stat, nu-şi cunoaşte companiile şi nici nu avea cum să ştie lucrul acesta. Companiile de stat existente nu au o tradiţie capitalistă. Ele s-au rupt dintr-un sistem centralizat, în care companiile funcţionau precum instituţiile - şi observaţi asta în ADN-ul fiecărei companii pe care statul român o deţine, de la denumirile structurilor pe care le avem", a afirmat Ştefan, într-o conferinţă de presă.

Șeful CNPR acuză folosirea termenilor „marxiști” în comunicările oficiale

În acest sens, şeful CNPR a remarcat că nu există nicio schimbare de mentalitate în rândul companiilor de stat din România, iar "termeni marxişti" sunt folosiţi în comunicările oficiale, când se cere justificarea plusvalorii. În plus, spune Valentin Ştefan, cei din companiile de stat nu ştiu ce se doreşte de la ei.

"Nu există o schimbare de mentalitate, de cultură organizaţională în rândul companiilor de stat din România şi nici nu avea cum să fie până acum, şi vă spun sincer: Guvernul nici nu ştie cum să facă lucrul acesta. Observăm asta aproape în fiecare zi în interacţiunea noastră cu diferite ministere sau cu diferite entităţi. Ne amuzăm când vedem termeni marxişti folosiţi în comunicările oficiale, când ni se cere să justificăm plusvaloarea. Plusvaloare poate pentru noi, ca generaţie relativ tânără, nu înseamnă mare lucru, dar dacă cineva ar fi folosit cuvântul plusvaloare înainte de venirea comuniştilor în România ne-am fi dat seama că acel om vine direct din Rusia leninistă. Toate aceste mici semne ne fac nouă, celor din companiile de stat, viaţa mult mai grea, pentru că nu ştim ce se doreşte de la noi. Dacă se doreşte să facem profit, atunci nu trebuie să ni se mai plafoneze anumite venituri. Noi nu putem aduce mai mult de 7%, nu putem avea o profitabilitate mai mare de 7% pe partea de Convenţie cu Ministerul Muncii. E plafonat. Cum putem noi să avem 20% dacă Guvernul din start ne spune 7%? Cum putem noi să avem un profit mai mare la Poşta Română dacă, fără nici o negociere, fără nici o consultare de piaţă, veniturile sunt stabilite prin lege, la 1,1% din sumele care ne intră nouă în companie? Degeaba eşti companie care activează într-o piaţă liberă dacă Guvernul îţi limitează lucrurile acestea", a transmis acesta.

În opinia sa, în condiţiile în care companiei pe care o conduce i se cere rezolvarea unor probleme sociale, precum distribuirea de pensii şi de alte beneficii sociale, nu ar trebui să mai existe "pretenţia unei profitabilităţi".

Rob Hobson
Un bărbat care a cumpărat aur de 11.000 de euro ca să aibă bani la pensie a rămas fără el când a vrut să îl valorifice

"Şi vă las un ultim gând şi anume: o ţară normală îşi creează o agilitate atât de mare printre companiile de stat încât acestea îşi desfăşoară activitatea nu doar în teritoriul naţional, dar şi în afara ţării. Şi spuneţi-mi dumneavoastră câte companii de stat au ieşit în afara ţării şi de ce nu ies în afara ţării companiile de stat, în special cele mari, cum este Poşta Română, însă altele au o politică de achiziţii de alte companii foarte agresivă? La noi cred că nu există. Dacă aş merge cu o propunere să cumpărăm o companie, vă asigur că primul gând care ar fi pe buzele tuturor ar fi ce interes există la Poşta Română? De ce directorul vrea să cumpere compania aia? A cui este? Este compania unei rude, este compania unui prieten... Toate aceste psihoze pe care noi le avem ca societate - şi traume - în care ne uităm unii la alţii şi ne împărţim în două categorii - fie hoţi, fie proşti - nu ne duc unde ar trebui să fim şi unde există potenţialul acestei ţări", a adăugat Valentin Ştefan. 

Un tânăr din București a fost reținut după ce și-a bătut fosta iubită. Mama victimei a alertat poliția a doua zi

Sursa: Agerpres

Etichete: guvern, posta romana, companii de stat,

Dată publicare: 04-12-2025 17:42

Citește și...
Poșta vrea să scape de pensiile „cash”: „E o povară, nu un business sustenabil”. Valentin Ștefan cere licitație publică
Poșta vrea să scape de pensiile „cash”: „E o povară, nu un business sustenabil”. Valentin Ștefan cere licitație publică

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat joi că distribuirea pensiilor și a ajutoarelor sociale a devenit „o povară” pentru companie și că serviciul ar trebui scos imediat la licitație deschisă.

Un bărbat care a cumpărat aur de 11.000 de euro ca să aibă bani la pensie a rămas fără el când a vrut să îl valorifice
Un bărbat care a cumpărat aur de 11.000 de euro ca să aibă bani la pensie a rămas fără el când a vrut să îl valorifice

Un bărbat acuză Royal Mail că i-a pierdut un lingou de aur în valoare de 10.000 de lire sterline, iar poșta britanică s-a oferit să-l despăgubească cu 750 de lire.

Peste 200.000 de români nu au primit încă ajutorul de 125 de lei pentru alimente. Când ajung cardurile
Peste 200.000 de români nu au primit încă ajutorul de 125 de lei pentru alimente. Când ajung cardurile

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că prima plată prin cardurile pentru alimente a ajuns la peste un milion de persoane, iar alte 200.000 de carduri sunt în prezent în curs de livrare prin Poșta Română.

Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

