Poșta Română vrea să scape de pensiile cash: „E o povară, nu un business sustenabil”. Valentin Ștefan cere licitație publică

Stiri actuale
04-12-2025 | 14:16
postas

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat joi că distribuirea pensiilor și a ajutoarelor sociale a devenit „o povară” pentru companie și că serviciul ar trebui scos imediat la licitație deschisă.

autor
Mihai Niculescu

„Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”, a spus Ștefan într-o conferință de presă.

El a explicat că, deși Ministerul Muncii plătește lunar aproximativ 60 de milioane de lei pentru cele două convenții (Casa Națională de Pensii și ANPIS), mare parte din bani se întorc tot la stat sau la furnizori:

„Din acei 60 de milioane, cam 15-20% merg către achiziționarea de cash. Cumpărăm aproximativ 5% din întreaga masă monetară a țării în fiecare lună, în primele două săptămâni. Banii ăștia trebuie să vină de undeva și nimeni nu ți-i dă gratuit. Nici măcar statul nu ți-i dă gratuit. Deci îi cumpărăm în special de la Trezorerie și Banca Națională, dar și de la bănci comerciale. Practic, din cei 60 de milioane, noi rămânem efectiv cu circa 70%. Restul se duc înapoi la stat sau la alți concurenți” a explicat Valentin Ștefan.

Ștefan a adăugat că Poșta a fost obligată să construiască „cele mai mari centre de procesare de cash din țară, nu băncile comerciale, nu firmele specializate, ci Poșta Română”, cu seifuri, butoane de panică, dispecerizare 24/7 și alte măsuri de securitate impuse de Legea 333 – toate costuri suportate exclusiv pentru acest contract.

Citește și
oameni pe strada
Peste 200.000 de români nu au primit încă ajutorul de 125 de lei pentru alimente. Când ajung cardurile

„Ne-am dori ca Ministerul Muncii să organizeze o licitație pentru distribuirea de pensii. Eu vă spun din start că, dacă se organizează această licitație, cele 60 de milioane cheltuite lunar de minister vor reprezenta un mare discount. Atunci vom vedea dacă Poșta beneficiază nedrept sau nu”, a continuat directorul general.

Ștefan își dorește pierderea contractului

Întrebat dacă se teme că Poșta ar putea pierde contractul, Ștefan a răspuns fără ezitare: „Ar fi un lucru pozitiv pentru companie. Ar însemna că ne putem concentra pe activități realmente profitabile.”

În prezent, aproape 4,5 milioane de beneficiari primesc bani prin Poștă (pensionari, alocații, indemnizații creștere copil), iar circa 40-45% dintre pensionari aleg în continuare plata cash la domiciliu. Veniturile din contractele cu Ministerul Muncii reprezintă 36-37% din cifra de afaceri a Poștei provenite de la Casa de Pensii și încă 7-8% de la ANPIS, dar, paradoxal, sunt și „principala cheltuială a companiei”, potrivit lui Valentin Ștefan.

Declarațiile vin în contextul în care Poșta Română se află într-un amplu proces de restructurare și modernizare, iar managementul caută să elimine activitățile nerentabile pentru a evita noi pierderi.

Sursa: AFP, AFP/Getty Images, aftonbladet.se, Agência Brasil, agenda.ro, Agerpres

Etichete: pensionari, pensii, posta romana, cash,

Dată publicare: 04-12-2025 14:10

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Un bărbat care a cumpărat aur de 11.000 de euro ca să aibă bani la pensie a rămas fără el când a vrut să îl valorifice
Stiri Diverse
Un bărbat care a cumpărat aur de 11.000 de euro ca să aibă bani la pensie a rămas fără el când a vrut să îl valorifice

Un bărbat acuză Royal Mail că i-a pierdut un lingou de aur în valoare de 10.000 de lire sterline, iar poșta britanică s-a oferit să-l despăgubească cu 750 de lire.

Peste 200.000 de români nu au primit încă ajutorul de 125 de lei pentru alimente. Când ajung cardurile
Stiri Economice
Peste 200.000 de români nu au primit încă ajutorul de 125 de lei pentru alimente. Când ajung cardurile

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că prima plată prin cardurile pentru alimente a ajuns la peste un milion de persoane, iar alte 200.000 de carduri sunt în prezent în curs de livrare prin Poșta Română.

Inovație la Poșta Olandeză: câinele-robot care livrează pachete ar putea deveni angajat permanent
Stiri externe
Inovație la Poșta Olandeză: câinele-robot care livrează pachete ar putea deveni angajat permanent

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, coletele cu marfa comandată ar putea fi transportate de roboți.

Unul dintre hoții care au furat aproape 10 milioane de lei din poștă a fost prins în Italia. Folosea documente false
Stiri actuale
Unul dintre hoții care au furat aproape 10 milioane de lei din poștă a fost prins în Italia. Folosea documente false

Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă.

De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”
Stiri actuale
De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”

Poșta Română anunță că se relansează și a schimbat sigla. „Cea vechea nu mai reprezenta activitatea companiei", spune directorul poștei, așa că era nevoie de o nouă viziune.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28