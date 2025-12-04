Poșta Română vrea să scape de pensiile cash: „E o povară, nu un business sustenabil”. Valentin Ștefan cere licitație publică

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat joi că distribuirea pensiilor și a ajutoarelor sociale a devenit „o povară” pentru companie și că serviciul ar trebui scos imediat la licitație deschisă.

„Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”, a spus Ștefan într-o conferință de presă.

El a explicat că, deși Ministerul Muncii plătește lunar aproximativ 60 de milioane de lei pentru cele două convenții (Casa Națională de Pensii și ANPIS), mare parte din bani se întorc tot la stat sau la furnizori:

„Din acei 60 de milioane, cam 15-20% merg către achiziționarea de cash. Cumpărăm aproximativ 5% din întreaga masă monetară a țării în fiecare lună, în primele două săptămâni. Banii ăștia trebuie să vină de undeva și nimeni nu ți-i dă gratuit. Nici măcar statul nu ți-i dă gratuit. Deci îi cumpărăm în special de la Trezorerie și Banca Națională, dar și de la bănci comerciale. Practic, din cei 60 de milioane, noi rămânem efectiv cu circa 70%. Restul se duc înapoi la stat sau la alți concurenți” a explicat Valentin Ștefan.

Ștefan a adăugat că Poșta a fost obligată să construiască „cele mai mari centre de procesare de cash din țară, nu băncile comerciale, nu firmele specializate, ci Poșta Română”, cu seifuri, butoane de panică, dispecerizare 24/7 și alte măsuri de securitate impuse de Legea 333 – toate costuri suportate exclusiv pentru acest contract.

„Ne-am dori ca Ministerul Muncii să organizeze o licitație pentru distribuirea de pensii. Eu vă spun din start că, dacă se organizează această licitație, cele 60 de milioane cheltuite lunar de minister vor reprezenta un mare discount. Atunci vom vedea dacă Poșta beneficiază nedrept sau nu”, a continuat directorul general.

Ștefan își dorește pierderea contractului

Întrebat dacă se teme că Poșta ar putea pierde contractul, Ștefan a răspuns fără ezitare: „Ar fi un lucru pozitiv pentru companie. Ar însemna că ne putem concentra pe activități realmente profitabile.”

În prezent, aproape 4,5 milioane de beneficiari primesc bani prin Poștă (pensionari, alocații, indemnizații creștere copil), iar circa 40-45% dintre pensionari aleg în continuare plata cash la domiciliu. Veniturile din contractele cu Ministerul Muncii reprezintă 36-37% din cifra de afaceri a Poștei provenite de la Casa de Pensii și încă 7-8% de la ANPIS, dar, paradoxal, sunt și „principala cheltuială a companiei”, potrivit lui Valentin Ștefan.

Declarațiile vin în contextul în care Poșta Română se află într-un amplu proces de restructurare și modernizare, iar managementul caută să elimine activitățile nerentabile pentru a evita noi pierderi.

