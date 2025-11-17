Șeful Poliției Române declanșează cercetarea prealabilă pentru 14 polițiști în cazul Mihaelei, femeia ucisă în Teleorman

Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat luni că a dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soț, care reclamase anterior că a fost violată de acesta.

Șase dintre polițiștii cercetați au funcții de conducere, iar opt sunt polițiști de execuție.

Decizia vine după ce verificările interne au evidențiat „anumite disfuncționalități" în gestionarea cazului de violență domestică care a dus la uciderea femeii cu 15 lovituri de cuțit, pe 8 noiembrie, chiar de ziua onomastică a Mihaelei, transmite news.ro.

„Nu au fost efectuate toate activitățile obligatorii”

„În ceea ce privește evenimentul din data de 8 noiembrie 2025, înregistrat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, verificarea întreprinsă de către reprezentanții Direcției Control Intern și Direcției Ordine Publică a evidențiat anumite disfuncționalități. Nu au fost efectuate toate activitățile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinului de protecție provizorie de către polițiști, respectiv a ordinului de protecție de către instanță", a declarat șeful Poliției Române.

Polițiști de execuție și management deficitar

Matei a detaliat deficiențele constatate la ambele niveluri: „Astfel, în ceea ce privește polițiștii cu funcții de execuție, aceștia nu au respectat toți pașii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Iar la nivel de management, nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unei astfel de caz. Tematica violenței domestice nu a fost analizată în ședințe periodice."

„Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști, șase polițiști cu funcții de conducere, din care un ofițer și cinci agenți, respectiv opt polițiști cu funcție de execuție, respectiv un ofițer și șapte agenți", a explicat Benone Matei.

Tragedie anunțată: femeia semnalase abuzuri și viol

În data de 8 noiembrie, în comuna Beciu din județul Teleorman, un individ și-a ucis soția cu 15 lovituri de cuțit, sub privirile fiului lor de trei ani, pe care femeia, care avea ordin de protecție, îl ținea în brațe. După crimă, bărbatul a mers la locuința părinților săi unde și-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât și brațe. Bărbatul se află la Terapie Intensivă, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă.

Femeia respectivă semnalase anterior abuzuri și faptul că a fost violată de individ, informații care, conform declarațiilor șefului Poliției Române, nu au fost gestionate corespunzător de autoritățile competente.

Verificările derulate la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție au stabilit și o „gravă neglijență” în cazul procurorului care ar fi trebuit să supravegheze dosarul.

