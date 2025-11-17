Șeful Poliției Române declanșează cercetarea prealabilă pentru 14 polițiști în cazul Mihaelei, femeia ucisă în Teleorman

Stiri actuale
17-11-2025 | 11:05
Mihaela, femeia ucisa in Teleroman
crima, femicid

Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat luni că a dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști în legătură cu cazul femeii din Teleorman ucise de soț, care reclamase anterior că a fost violată de acesta.

autor
Mihai Niculescu

Șase dintre polițiștii cercetați au funcții de conducere, iar opt sunt polițiști de execuție.

Decizia vine după ce verificările interne au evidențiat „anumite disfuncționalități" în gestionarea cazului de violență domestică care a dus la uciderea femeii cu 15 lovituri de cuțit, pe 8 noiembrie, chiar de ziua onomastică a Mihaelei, transmite news.ro.

„Nu au fost efectuate toate activitățile obligatorii”

„În ceea ce privește evenimentul din data de 8 noiembrie 2025, înregistrat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, verificarea întreprinsă de către reprezentanții Direcției Control Intern și Direcției Ordine Publică a evidențiat anumite disfuncționalități. Nu au fost efectuate toate activitățile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinului de protecție provizorie de către polițiști, respectiv a ordinului de protecție de către instanță", a declarat șeful Poliției Române.

Polițiști de execuție și management deficitar

Matei a detaliat deficiențele constatate la ambele niveluri: „Astfel, în ceea ce privește polițiștii cu funcții de execuție, aceștia nu au respectat toți pașii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Iar la nivel de management, nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unei astfel de caz. Tematica violenței domestice nu a fost analizată în ședințe periodice."

Citește și
Crimă Teleorman
Ce se va întâmpla cu cei trei copii ai femeii ucise de fostul soț. Tatăl bărbatului a fost reținut și el

„Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști, șase polițiști cu funcții de conducere, din care un ofițer și cinci agenți, respectiv opt polițiști cu funcție de execuție, respectiv un ofițer și șapte agenți", a explicat Benone Matei.

Tragedie anunțată: femeia semnalase abuzuri și viol

În data de 8 noiembrie, în comuna Beciu din județul Teleorman, un individ și-a ucis soția cu 15 lovituri de cuțit, sub privirile fiului lor de trei ani, pe care femeia, care avea ordin de protecție, îl ținea în brațe. După crimă, bărbatul a mers la locuința părinților săi unde și-a provocat mai multe leziuni în zone vitale, fiind găsit cu răni la gât și brațe. Bărbatul se află la Terapie Intensivă, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă.

Femeia respectivă semnalase anterior abuzuri și faptul că a fost violată de individ, informații care, conform declarațiilor șefului Poliției Române, nu au fost gestionate corespunzător de autoritățile competente.

Verificările derulate la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție au stabilit și o „gravă neglijență” în cazul procurorului care ar fi trebuit să supravegheze dosarul.

Sursa: News.ro

Etichete: ancheta, teleorman, femeie injunghiata, Polițiști,

Dată publicare: 17-11-2025 10:56

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Concluzia unui criminalist după ce a văzut cum a fost ucisă Mihaela de fostul soț: „O intenție de anihilare”
Stiri Virale
Concluzia unui criminalist după ce a văzut cum a fost ucisă Mihaela de fostul soț: „O intenție de anihilare”

Tatăl individului din Teleorman, care și-a ucis fosta soție este cercetat, sub control judiciar. Motivul - a ameninţat un tânăr, pe care îl bănuia, că este iubitul Mihaelei, nora sa.

Ce se va întâmpla cu cei trei copii ai femeii ucise de fostul soț. Tatăl bărbatului a fost reținut și el
Stiri Virale
Ce se va întâmpla cu cei trei copii ai femeii ucise de fostul soț. Tatăl bărbatului a fost reținut și el

Tatăl suspectului de crimă din Teleorman a fost reţinut marți seară . Ar fi ameninţat un tânăr și l-ar fi acuzat că a fost iubitul Mihaelei, femeia ucisă în stradă, cu zeci de lovituri de cuțit.

Crima din Teleorman a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Mihaela a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț
Stiri Socante
Crima din Teleorman a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Mihaela a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț

Scene cutremurătoare cu crima din Teleorman, surprinse de o cameră de supraveghere, au fost publicate, miercuri dimineață, de Europol.

Părinții bărbatului din Teleorman care și-a ucis fosta soție se tem să mai iasă din casă, din cauza posibilelor răzbunări
Stiri actuale
Părinții bărbatului din Teleorman care și-a ucis fosta soție se tem să mai iasă din casă, din cauza posibilelor răzbunări

Este tensiune în judeţul Teleorman, unde a fost nmormântată marți tânăra ucisă în stradă de fostul soţ, care a încălcat ordinul de protecţie.

Mesajul postat de bărbatul din Teleorman care și-a ucis fosta soție, înainte de crimă. „Să vedem cât o să-i meargă”
Stiri actuale
Mesajul postat de bărbatul din Teleorman care și-a ucis fosta soție, înainte de crimă. „Să vedem cât o să-i meargă”

Conducerea Poliției Române și procurorul general al României fac verificări la inspectoratul de poliție din Teleorman și la procuratura din Turnu Măgurele, după o crimă oribilă.

Recomandări
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid

Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de dronă de atac rusească pe malul ucrainean al Dunării.

„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei
Stiri actuale
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral
Alegeri locale 2025
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Noiembrie 2025

03:12:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28