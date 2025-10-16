Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori

Stiri actuale
16-10-2025 | 21:41
florentina ionita
Inquam

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii DNA sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat surse judiciare.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit surselor citate, anchetatorii i-au impus şi interdicţia de a ocupa funcţia de manager al unităţii medicale.

Florentina Ioniţă este acuzată de DNA de abuz în serviciu şi complicitate la această infracţiune, precum şi de uzurparea funcţiei, într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai spitalului implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile, prejudiciul fiind de peste 8 milioane de lei, au declarat sursele menţionate.

Acuzaţiile vin după ce DNA a efectuat joi 19 percheziţii în locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, inclusiv la Spitalul Militar Central.

Conform surselor, Florentina Ioniţă este suspectată de săvârşirea infracţiunii de uzurparea funcţiei dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (6 acte materiale), constând în aceea că, în perioada octombrie 2020 - noiembrie 2022, în calitate de cadru militar activ, ocupând funcţia de comandant/manager al Spitalului Militar Central şi ordonator terţiar de credite din cadrul MApN, a aprobat în mod nelegal „Procedura operaţională nr. R-52/14.10.2020", în locul ordonatorului principal de credite (ministrul Apărării Naţionale), respectiv a emis şi semnat în afara cadrului legal deciziile, în locul şefului Statului Major al Apărării, privind aprobarea statului de funcţii în afara organigramei, acte care nu intrau în atribuţiile sale de serviciu, cauzând astfel un folos nepatrimonial necuvenit pentru sine şi pentru ceilalţi 38 de experţi angajaţi în cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucureşti-Ilfov".

Citește și
piedone
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Plăți ilegale de milioane pentru cadre militare

Ea mai este acuzată de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată (108 acte materiale), constând în aceea că, în perioada februarie 2021 - decembrie 2023, în calitate de comandant/manager al Spitalului Militar şi ordonator terţiar de credite din cadrul MApN, având drept premise aprobarea nelegală a Procedurii operaţionale nr. R-52/14.10.2020 (în locul ordonatorului principal de credite - ministrul Apărării) şi emiterea în afara cadrului legal a deciziilor (în locul şefului Statului Major al Apărării) privind aprobarea statului de funcţii în afara organigramei, încălcând obligaţia conducătorului instituţiei de a asigura respectarea condiţiilor legale privind cumulul de funcţii, întrucât cadrelor militare le este permis doar cumulul cu alte funcţii în afara MApN, de conivenţă cu acestea nu au fost întocmite rapoarte prin care să se solicite aprobarea de către comandant pentru funcţiile pe care intenţionau să le ocupe prin cumul în cadrul MApN, fără a exista posibilitatea ocupării prin cumul a posturilor vacante şi temporar vacante de specialitate medico-sanitară de către cadrele militare.

Ulterior, Florentina Ioniţă a dispus ordonanţările la plată pentru drepturile salariale din perioada noiembrie 2020 - decembrie 2023, aferente funcţiilor deţinute în cadrul proiectului de către 18 experţi - cadre militare active cu funcţia de bază în cadrul Spitalului Militar, în total 7.920.421 lei, reprezentând venit brut salariaţi, din care suma de 4.531.024 lei reprezintă venit net încasat de către salariaţi.

Anchetă privind conflictul de interese și incompatibilități

De asemenea, ea este acuzată de complicitate la abuz în serviciu (108 acte materiale), constând în aceea că, în perioada decembrie 2020 - decembrie 2023, în calitate de cadru militar activ şi comandant/manager al Spitalului Militar Central, având drept premise emiterea împuternicirii prin care l-a delegat pe col. medic Ştefani Constantin, în calitate de angajator, să încheie contractul individual de muncă cu timp parţial în cadrul proiectului pentru funcţia de director ştiinţific, respectiv emiterea deciziei prin care l-a delegat pe col. medic Ştefani Constantin să semneze documentele privind plata drepturilor salariale cuvenite funcţiei de director ştiinţific din cadrul proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II Bucureşti-Ilfov, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de conivenţă cu col. medic Ştefani Constantin de a nu asigura respectarea condiţiilor legale privind cumulul de funcţii, nu a obţinut aprobarea şefului Direcţiei Medicale pentru funcţia pe care intenţiona să o ocupe prin cumul în cadrul MApN, în modalitatea prevăzută de art. 236 şi 238 din Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr.105/26.08.2002 de aprobare a Normelor privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României.”

Procurorii spun că ea ştia de existenţa conflictului de interese generat de dubla sa calitate, respectiv reprezentant legal/ordonator terţiar de credite al Spitalului Militar şi salariat în cadrul echipei de implementare, precum şi situaţia de incompatibilitate a funcţiei de manager cu cea din proiect, având în vedere că în cadrul proiectului nu a desfăşurat nicio activitate de cercetare ştiinţifică, pe de o parte, iar atribuţiile codului COR ales - 242406 (manager de formare) nu au vreo legătură cu activitatea de cercetare ştiinţifică; pe de altă parte, cu toate că nu a fost emisă o decizie de angajare pentru funcţia de director ştiinţific, în aceste condiţii a semnat contractul individual de muncă cu timp parţial, încheiat pe perioadă determinată, pe funcţia de director ştiinţific, înfiinţată în afara organigramei unităţii medicale militare, în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile, iar ulterior a întocmit şi semnat fişele individuale de pontaj pentru perioada decembrie 2020 - decembrie 2023, fiind ulterior folosite în vederea ordonanţării la plată.

Prin aceste acţiuni, Florentina Ioniţă ar fi înlesnit dispunerea, cu intenţie, de către col. medic Ştefani Constantin, căruia i-a delegat calitatea de ordonator terţiar de credite în cadrul MApN, a ordonanţărilor la plată a drepturilor sale salariale aferente funcţiei deţinute în cadrul proiectului (director ştiinţific), în perioada februarie 2021 - decembrie 2023, în total 369.980 lei, reprezentând venit brut salariat, din care suma de 211.668 lei reprezintă venit net încasat de către salariat.

Florentina Ioniţă este director general - comandant al Spitalului Militar Central din ianuarie 2014, fiind şi medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale.

De asemenea, ea este profesor universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti. 

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, dna, carol davila, spitalul militar,

Dată publicare: 16-10-2025 21:35

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Ce spune șeful MApN despre generalul cu două stele Florentina Ion, suspectată într-un dosar cu prejudiciu de 8 mil. de lei
Stiri actuale
Ce spune șeful MApN despre generalul cu două stele Florentina Ion, suspectată într-un dosar cu prejudiciu de 8 mil. de lei

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunțat joi că a decis în iunie să nu mai prelungească mandatul managerului Spitalului Militar, Florentina Ioniţă, după ce a fost informat despre suspiciuni de corupţie şi dosare la DNA şi Parchetul Militar.

Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului
Stiri actuale
Piedone a fost trimis în judecată. DNA îl acuză de divulgarea unui control iminent. I-ar fi dat și sfaturi patronului

Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Cum a scăpat fostul ministru Nicolae Bănicioiu de dosarul în care a fost acuzat de DNA că a primit mită 800.000 de euro
Stiri Justitie
Cum a scăpat fostul ministru Nicolae Bănicioiu de dosarul în care a fost acuzat de DNA că a primit mită 800.000 de euro

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv pe fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție. Acesta a fost dat în vileag de omul de afaceri Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea.

Recomandări
„Sub Sfinxul din Bucegi e un buncăr bântuit”. Câți români sunt convinși că la noi în țară există locuri cu o „energie aparte”
Stiri Diverse
„Sub Sfinxul din Bucegi e un buncăr bântuit”. Câți români sunt convinși că la noi în țară există locuri cu o „energie aparte”

Mai mult de jumătate dintre români cred că avem „locuri energetice" în țară, care ne pot schimba starea de spirit sau pot să ne aducă noroc.

Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”
Stiri externe
Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin la Budapesta. „Să vedem dacă putem pune capăt acestui război”

Donald Trump a declarat că se va întâlni cu Vladimir Putin în Ungaria pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina, în urma unei convorbiri telefonice „foarte productive” între cei doi.

Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan
Stiri actuale
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă, care a fost reținută.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani
2 Poliție
Inquam Photos / Cosmin Enache
Stiri actuale
Bărbat filmat când își bătea calul ca să tracteze o mașină, în Dâmbovița. S-a ales cu dosar penal
3 Militari Romania
Shutterstock
Stiri actuale
Ce va face România cu cele aproape 17 miliarde de euro din programul european de înarmare SAFE
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Octombrie 2025

49:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28