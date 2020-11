România se confruntă cu o criză a locurilor la ATI. La Spitalul Mioveni nu mai sunt medici

România se confruntă de la zi la zi cu o criză a locurilor la terapie intensivă. În acest moment sunt deja 1093 de pacienţi în stare gravă sau critică.

Dacă în unele spitale secţiile ATI sunt arhipline, în altele, cum se întâmplă la Mioveni de pildă, exista aparatură, dar nu şi medici. Ministrul Sănătăţii promite o centralizare zilnică a numărului de paturi pentru ca toţi cei ajunşi la limită să primească o şansă la viaţă.

Secţia ATI Covid a spitalului din Mioveni pare abandonată. În primăvară medicii şi pacienţii luptau aici împreună. Acum au rămas doar paturi goale şi aparatura atât de necesară în alte oraşe.

Reporter: "Ce simţiţi dumneavoastră, când intraţi aici şi vedeţi paturile astea, dotate cu tot ce e nevoie, sunt goale şi ştiţi că sunt oameni care au nevoie de terapie intensivă şi nu pot ajunge într-un pat?”

Horia Trăilă, manager spital Mioveni: ”Sincer, mi-e ciudă. Lăsând la o parte că mi-e ciudă, dar senzaţia de neputinţă, în momentul în care un pacient te depăşeşte şi nu mai ai ce să-i faci pe secţie, trebuie să îl duci spre un ATI. Este foarte greu".

În Mioveni ar fi nevoie de 6 medici. Primăria le oferă un salariu de peste 25 de mii de lei pe lună şi a investit în jur de un milion de euro până acum în acest spital. Deocamdată, fără succes.

Ion Georgescu, primar Mioveni: "Nu am reuşit, cu toate eforturile noastre, să aducem medicii necesari acestei secţii. Am văzut că, totuşi, pentru Moldova, pentru Italia, au fost ATI-ști şi infecţionişti. Contra-cost, la Mioveni, văd că totuşi nu se găsesc".

În acelaşi timp în Spitalul judeţean din Piteşti, locurile de la terapie intensivă sunt toate ocupate.

Gabriel Copceag, director medical Spitalul de Urgenţă Piteşti: ”În weekendul care a trecut a fost prima dată când UPU nostru, de la spitalul judeţean, a fost blocat cu pacienţi care stăteau pe ventilaţie mecanică, pentru că în interiorul secţiei nu mai existau locuri. S-au transferat bolnavi şi la Medgidia, atenţie, şi la Bucureşti, în Ilfov".

Şi la spitalul modular din Leţcani judeţul Iaşi - care a costat peste 10 milioane de euro - sunt nefolosite 78 de paturi, 56 de ventilatoare şi 56 de monitoare.

Carmen Dorobăț, manager Spitalul Modular Lețcani: "Au fost scoase din saloane pentru că am vrut să respectăm suprafaţa din jurul fiecărui pat. Nu sunt toate folosite pentru că am pornit de la 6 paturi de ATI, şi dacă toate merg bine în ceea ce priveşte parametrii de oxigenare şi de la nivelul ventilatorului, astăzi am mai dat 6 paturi".

Spitalul modular de la Leţcani ar fi trebuit să aibă 250 de pături pentru pacienţii Covid 19, dintre care puţin peste 100 la Terapie Intensivă. Ulterior, DSP şi-a dat acordul doar pentru 48 de paturi la ATI şi încă 80 pentru pacienţii cu forme uşoare sau medii. Redistribuirea celor rămase întârzie.

Costel Alexe, preşedinte CJ Iași: "Va trebui să vedem ce facem cu acele pături pentru că ele au fost cumpărate, aşa cum spune caietul de sarcini, pentru un spital Covid, dar respectând normele nu ar fi trebuit să avem 250 de paturi. Ulterior, vom discuta cu ceilalţi preşedinţi din cadrul Euronest, iar acele pături preventiv trebuie transmise la unităţile spitaliceşti care au nevoie".

Ministrul Sănătăţii spune că a pus la punct un sistem de centralizare zilnică a locurilor de la terapie intensivă.

Nelu Tătaru, Ministrul Sănătăţii: ”Începând de astăzi inspectorii sanitari din DSP-uri din toată ţara vor merge în spitalele covid şi vor evalua în fiecare dimineaţă numărul de paturi disponibile, numărul de pacienţi intubaţi, invaziv, cei neinvaziv, numărul de paturi libere, evaluarea surselor de oxigen din spitalul respectiv tocmai pentru extensie şi a gestiona foarte bine fiecare pat de ATI pe care îl avem în momentul de faţă".

Cert este doar că în ultimele 24 de ore încă 177 de români infectaţi au murit.