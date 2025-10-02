Secretarul general al unei comune din județul Timiș a fost reținut într-un dosar privind fapte de corupție

Anchetă pentru corupție la o primărie din județul Timiș. Secretarul general al instituției a fost reținut pentru 24 de ore.

Este acuzat de luare și dare de mită. Procurorii, sprijiniți de trupele speciale, au descins miercuri la locuința funcționarului, dar și la biroul său de la primărie.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 53 de ani ar fi primit bani pentru eliberarea unor documente și pentru a grăbi unele activități administrative.

Ar fi întârziat intenționat unele proceduri, tocmai pentru a putea primi acești bani. Joi, instanța va stabili dacă funcționarul va ajunge după gratii sau dacă va fi cercetat în libertate.

