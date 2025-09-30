Banii dați de cămătari vor fi confiscați. „De multe ori, sunt sume foarte foarte mari”

Banii dați cu camătă vor putea fi confiscați, nu doar dobânzile, ca până acum. Președintele României a promulgat legea de modificare a Codului Penal, care prevede acest lucru.

În luna ianuarie, judecătorii instanței supreme stabiliseră printr-un recurs că pot fi reţinute doar câștigurile din împrumuturile ilegale, ceea ce, spun inițiatorii, nu îi descuraja pe cămătari.

Una dintre cele mai recente operațiuni ale DIICOT a vizat în primăvară familia lui Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, din Drăgănești Olt.

Exemplul lui Bercea Mondial

Gruparea este acuzată că ar fi dat cu împrumut diverse sume pentru care dobânda putea fi şi de 40%, plus penalitățile de întârziere. Iar conform autorităţilor, pentru recuperarea banilor, membrii familiei respective ar fi recurs la amenințări, intimidări și chiar violențe fizice.

Doar la percheziții, polițiștii au descoperit atunci sute de mii de lei. În plus, au sechestrat mașini, zeci de proprietăți și zeci de conturi bancare.

Prieten de-ai lui Bercea Mondial: „Are avere, dar a muncit omul, a muncit”

Reporter: Ce a muncit ?

Prieten de-ai lui Bercea Mondial: „Păi dacă a muncit numai la lopată”.

Reporter: Și bani cu camătă?

Prieten de-ai lui Bercea Mondial: „Nu, nu nu”.

Pentru astfel de acuzații dovedite definitiv de instanțele de judecată, cămătarii riscă până la 5 ani de închisoare și confiscarea sumelor împrumutate. Nu doar a dobânzilor, cum era până acum, și cum stabilise instanța supremă în ianuarie, printr-un recurs în interesul legii. Codul penal a fost modificat printr-un proiect inițiat de fostul Ministru al Justiției Stelian Ion.

Deputat Stelian Ion, inițiatorul legii: „Se pot confisca nu doar dobânzile din camătă, ci și sumele date cu titlu de camătă, sumele împrumutate, o chestiune absolut logică. De multe ori, sunt sume foarte foarte mari.”

Noile prevederi se vor putea aplica doar de la începutul acestei săptămâni, când șeful statului a promulgat legea de modificare a codului penal. În toate celelalte cazuri anchetate sau judecate în prezent, se va aplica principiul legii mai favorabile, iar cămătarii condamnați vor pierde doar dobânzile, nu și sumele date sub formă de împrumut.

