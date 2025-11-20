Se spală STB pe mâini, în cazul femeii ucise de cablu? Societatea refuză să comunice informații esențiale

20-11-2025 | 15:49
tramvai, bucuresti
Shutterstock

Societatea de Transport București (STB) refuză să dezvăluie detalii esențiale, în cazul femeii de 69 de ani care a murit, după ce – pe 6 noiembrie 2025 – a fost lovită de un cablu.

Spotmedia.ro a cerut STB detalii cu privire la procedura de securizare a zonei, la modul în care angajații au urmat această procedură și la posibilele consecințe ale incidentului. STB a răspuns evaziv. Pe scurt: face o anchetă internă, deși susține că angajații săi n-au nicio vină.

Ce s-a întâmplat

„În ziua de 06.11.2025, la ora 10.33, la dispeceratul STB a fost anunțat un incident la rețeaua de contact a tramvaielor de pe Bulevardul Camil Ressu.

Echipajul STB ajuns la fața locului a găsit cablul de oțel care susține firul de contact al tramvaielor rupt prin tracțiune, la distanță de aproximativ 4 metri de stâlp, de către o macara cu număr de Botoșani.

În urma șocului produs prin rupere, cablul a ajuns la sol. A fost izolat de urgență de membrii primei echipe STB ajunse la fața locului. Ulterior, la locul incidentului a ajuns o a doua echipă, cu un autoturn pentru lucrul la înălțime”, a transmis STB, la solicitarea Spotmedia.ro.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

