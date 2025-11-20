Se spală STB pe mâini, în cazul femeii ucise de cablu? Societatea refuză să comunice informații esențiale

Societatea de Transport București (STB) refuză să dezvăluie detalii esențiale, în cazul femeii de 69 de ani care a murit, după ce – pe 6 noiembrie 2025 – a fost lovită de un cablu.

Spotmedia.ro a cerut STB detalii cu privire la procedura de securizare a zonei, la modul în care angajații au urmat această procedură și la posibilele consecințe ale incidentului. STB a răspuns evaziv. Pe scurt: face o anchetă internă, deși susține că angajații săi n-au nicio vină.

Ce s-a întâmplat

„În ziua de 06.11.2025, la ora 10.33, la dispeceratul STB a fost anunțat un incident la rețeaua de contact a tramvaielor de pe Bulevardul Camil Ressu.

Echipajul STB ajuns la fața locului a găsit cablul de oțel care susține firul de contact al tramvaielor rupt prin tracțiune, la distanță de aproximativ 4 metri de stâlp, de către o macara cu număr de Botoșani.

În urma șocului produs prin rupere, cablul a ajuns la sol. A fost izolat de urgență de membrii primei echipe STB ajunse la fața locului. Ulterior, la locul incidentului a ajuns o a doua echipă, cu un autoturn pentru lucrul la înălțime”, a transmis STB, la solicitarea Spotmedia.ro.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













