Se contruiește o nouă fabrică de armament. România devine un jucător important în industria globală de apărare

România devine un nou centru strategic în industria globală de apărare. Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a anunțat construirea unei fabrici de obuziere în județul Dâmbovița.

Investiția este menită să sprijine armata română și aliații NATO.

Lucrările la noua fabrică vor începe în prima parte a anului viitor, în Petrești - Dâmbovița.

Proiectul ar urma să fie gata până în 2028, iar compania sud-coreeană promite 2.000 de locuri de muncă și implicarea furnizorilor locali.

Constantin Bucuroiu, președintele Alianței Sindicatului din Industria de Apărare: „Din punctul meu de vedere peste o sută de firme.”

În fabrica din Dâmbovița, compania sud-coreeană va produce, printre altele, sisteme de artilerie de calibru 155 de mm.

Armata Româna a semnat, anul trecut, un contract de aproape un miliard de dolari pentru furnizarea a 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder și a 36 de vehicule de aprovizionare cu muniție K10, într-un contract global care include și zeci de camioane militare și câteva zeci de mii de obuze.

Primele 18 obuziere vor fi livrate din Coreea de Sud iar celelalte de fabrică din Dâmbovița.

Prin deschiderea întreprinderii în România compania asiatică vrea să devină un furnizor european de armament.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Scopul este că ei să mai obţină comenzi şi de la alte ţări pe care să le producă în România.”

Corespondent ProTV: „Tot la Dâmboviţa ar putea fi produse şi maşini de luptă Redback dacă asiaticii vor obţine contractul de 2,5 miliarde de euro prin care România vrea să achiziționeze 246 de astfel de vehicule pe şenile.”

Aici Hanwha are însă concurența serioasă, căci şi concernul german Rheinmetall ne propune maşinile sale pentru infanterie Lynx.

Vehiculele militare produse de sud coreeni sunt folosite deja de alte cinci state membre NATO – Polonia, Norvegia, Estonia, Finlanda și Turcia.

