Un vârstnic şi nepoata sa de 23 de ani din municipiul Cluj-Napoca sunt internaţi în stare gravă în spital, după ce ar fi fost înjunghiaţi chiar de fiica bărbatului şi mama fetei, a anunţat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Surse judiciare au declarat că ar fi fost vorba de un conflict în familie, între mamă, tatăl acesteia şi fiica sa de 23 de ani. Bărbatul ar fi fost vizitat de fiica sa şi de nepoata sa, iar la un moment dat discuţiile au degenerat şi s-ar fi transformat într-un conflict sângeros. Potrivit unor surse medicale, bărbatul şi nepoata sa prezintă mai multe plăgi tăiate, fracturi şi contuzii la nivelul gâtului şi al capului şi au suferit intervenţii chirurgicale în regim de urgenţă, starea lor fiind critică, conform Agerpres.

„În prezent, poliţiştii fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor exacte în care doua persoane au suferit leziuni şi luarea masurilor legale. În fapt, în data de 28 septembrie a.c., în jurul orei 20.30, politistii din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, în urma unui apel 112, au identificat o femeie ce prezenta leziuni, deplansându-se pe partea carosabila, în cartierul Grigorescu. În continuarea verificarilor, politiştii s-au deplasat la domiciliul femeii, unde a fost identificat un bărbat care prezenta urme de violenţă”, informează, marţi dimineaţă, oficialii Poliţiei judeţene Cluj, scrie News.ro.

Jurnaliştii locali notează că femeia, care avea o plagă aparent înjunghiată în zona gâtului, a ieşit din scara unui bloc situat pe strada Ştefan Mora, în urma ei fiind vizibile, pe asfalt, pete de sânge.

Presa locală mai notează că bărbatul găsit în locuinţa femeii are o leziune la cap, care ar fi putut fi provocată cu un topor, jurnaliştii locali avansând ideea unei tentative de omor.

Poliţia precizează că face „verificări şi activităţi specifice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs faptele, precum şi a persoanelor implicate”.