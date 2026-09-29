Sunt fie studenți, care încep facultatea zilele acestea și vor să câștige ceva bani, în timpul anului universitar, fie angajați care vor o a doua sursă de venit. În perioada iunie-septembrie, au fost, în medie, aproximativ 60 de candidați pe un loc.

Un anunț postat pe rețelele sociale de către administratorii unei cafenele din Cluj-Napoca a strâns peste 60 de mii de vizualizări și, într-un final, 170 de candidați. Vorbim de un post de barista, fără experiență obligatorie și program flexibil.

Serghei Savin, proprietar local: În mare parte, joburile pentru care s-a aplicat sunt part time și într-o măsură foarte mare sunt studenți. Eu știu când au cursuri și mă anunță. Avem CV-uri de la oameni din București care cred n-au știut că suntem din Cluj.

Cu 13% mai multe aplicări față de anul trecut

După o primă selecție, 15 candidați au ajuns la interviu, printre care și Anastasia, studentă în primul an.

Studentă: Aș dori să am un ban suplimentar, să nu depind atât de mult de familia mea, mi se pare super fain din cauză că poți modifica orarul independent de orarul de la facultate.

Și alți studenți au în plan să își găsească un loc de muncă.

Isidora Ulinici, manager de recrutări: Observăm tendința studenților tot mai mare de a se angaja și poate datorită costurilor mult mai mari pe care le observăm cu toții, părinții poate sunt mai puțin deschiși să îi întrețină sau să le ofere independența financiară de care ar avea nevoie.

În general, tot mai mulți oameni caută să se angajeze cu jumătate de normă. Potrivit unei platforme de recrutare online, de la începutul anului și până acum, s-au înregistrat 1,3 milioane de aplicări pentru astfel de joburi - cu 13% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.