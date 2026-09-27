Un incendiu a distrus complet una dintre camere. 200 de tineri au ieșit în grabă din clădire sau au fost evacuați de pompieri. 3 dintre studenți au avut nevoie de oxigen.

Flăcările au izbucnit în jurul orei 2:00 într-o cameră aflată la etajul 5 al acestui cămin din Cluj-Napoca. În interior se aflau doi studenți, care au reușit să iasă rapid și să-l anunțe pe paznic.

Băiat: Am intrat să batem la fiecare ușă și dacă au fost persoane care nu se descurcă să coboare le-am ajutat.

Fumul negru și înecăcios a umplut holul de la etaj și a ajuns și în camerele învecinate.

Mulți studenți dormeau

Flăcările au fost atât de puternice, încât au cuprins rapid întreaga cameră și s-au extins cu repeziciune și spre cea aflată la etajul de mai sus. Întreaga încăpere a fost complet distrusă.

Mulți dintre studenți dormeau în acel moment.

Fată: Nu știam ce să fac pentru că atunci când am ieșit din cameră fumul era atât de negru și dens și nu puteam să respir.

La fața locului au ajuns rapid 7 echipaje de pompieri și unul SMURD. 200 de studenți sunt cazați acolo. Mulți au ieșit singuri din clădire.

Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU Cluj: 13 studenți au fost consultați de către echipajele SMURD și SAJ. 3 dintre aceștia au avut nevoie să le fie administrat oxigen, însă pentru niciunul nu s-a impus transportul la spital.

Deocamdată nu se știe de la ce a izbucnit incendiul. Între timp, studenții care nu s-au mai putut întoarce în camerele lor au fost cazați, peste noapte, în celelalte cămine.