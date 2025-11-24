Scandal la Spitalul Județean Argeș. Un bărbat a agresat agenţii de pază şi a spart mai multe geamuri

Stiri actuale
24-11-2025 | 07:41
spital, Arges
Pro TV

Poliţia a intervenit, duminică, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş, unde a avut loc un scandal între un bărbat şi agenţii de pază.

autor
Mihaela Ivăncică

Bărbatul ar fi agresat agenţii şi ar fi spart mai multe geamuri, rănindu-se la o mână. La rândul lor, agenţii l-ar fi agresat. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru mai multe infracţiuni, urmând a stabili exact ce s-a întâmplat.

Sesizarea familiei

”La data de 23.10.2025, în jurul orei 16:10, Secţia 2 Poliţie Piteşti a fost sesizată de o femeie de 36 de ani, din comuna Bascov, judeţul Argeş, cu privire la faptul că fratele ei ar fi fost agresat fizic de agenţi de pază în timp ce se afla în zona Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş, din municipiul Piteşti. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii de ordine şi siguranţă publică, care au identificat apelanta. Din discuţiile purtate cu aceasta a rezultat că fratele ei, un bărbat de 39 de ani, din comuna Budeasa, judeţul Argeş, aflat împreună cu fiul său de 15 ani, ar fi avut o stare conflictuală cu agenţi de pază din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş, context în care ar fi fost agresat fizic”, a transmis, duminică seară, IPJ Argeş.

Poliţiştii au identificat şi agenţii de pază implicaţi, un bărbat de 53 de ani din comuna Buzoeşti, judeţul Argeş, şi un bărbat de 44 de ani din oraşul Topoloveni, judeţul Argeş.

”Au declarat verbal că bărbatul de 39 de ani nu ar fi respectat indicaţiile personalului medical şi s-ar fi manifestat violent, pătrunzând în cabina de pază şi agresând fizic doi dintre agenţi. Totodată, acesta ar fi distrus prin lovire mai multe geamuri aflate în zona de acces a unităţii medicale. Persoanelor implicate le-au fost aduse la cunoştinţă prevederile legale privind emiterea ordinului de protecţie, acestea declarând că nu doresc emiterea unui ordin de protecţie provizoriu. Le-au fost puse la dispoziţie formulare pentru solicitarea unui ordin de protecţie în instanţă”, a mai transmis Poliţia.

Citește și
Péter Szijjártó
Peter Szijjarto: UE ar trebui să nu mai trimită bani Ucrainei după noul scandal de corupţie de la Kiev. E o nebunie

Bărbatul a fost reținut

Bărbatul de 39 de ani, manifestând un comportament agresiv în prezenţa poliţiştilor, a fost încătuşat şi condus la sediul secţiei.

”Întrucât prezenta leziuni la nivelul antebraţului drept, cauzate în momentul distrugerii geamurilor, a fost solicitat un echipaj medical, iar ulterior acesta a fost transportat la Spitalul Judeţean Argeş – UPU pentru acordarea de îngrijiri medicale. La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Piteşti, care a efectuat cercetarea la faţa locului”, mai arată sursa citată.

A fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, distrugere, purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

Sursa: News.ro

Etichete: spital, arges, scandal,

Dată publicare: 24-11-2025 07:41

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Țara în care Ministerul Justiției a fost desființat. Președintele exultă de bucurie: „S-a terminat”
Stiri externe
Țara în care Ministerul Justiției a fost desființat. Președintele exultă de bucurie: „S-a terminat”

Preşedintele bolivian Rodrigo Paz a desfiinţat joi Ministerul Justiţiei, după ce iniţial anunţase înlocuirea titularului acestuia, în centru unui scandal după dezvăluirea unei condamnări penale pe care a ascuns-o, relatează AFP.

Peter Szijjarto: UE ar trebui să nu mai trimită bani Ucrainei după noul scandal de corupţie de la Kiev. E o nebunie
Stiri externe
Peter Szijjarto: UE ar trebui să nu mai trimită bani Ucrainei după noul scandal de corupţie de la Kiev. E o nebunie

Ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să nu mai trimită bani Ucrainei după un nou scandal de corupţie care a dus la demiterea a doi miniştri, relatează Reuters.

Fostul șef al diplomației SUA, Pompeo, implicat în industria de apărare ucraineană aflată în centrul unui scandal de corupție
Stiri externe
Fostul șef al diplomației SUA, Pompeo, implicat în industria de apărare ucraineană aflată în centrul unui scandal de corupție

Mike Pompeo, fost secretar de stat american în timpul primului mandat de preşedinte al lui Donald Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene din industria de apărare Fire Point, care ar avea legături cu Timur Mindici.

Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului
Stiri externe
Aliații UE cer explicații Ucrainei în legătură cu marele scandal de corupție. Ce garanții vor partenerii Kievului

Partenerii europeni ai Kievului vor garanții cu privire la modul în care sunt cheltuite ajutoarele, după ce o anchetă a dezvăluit o schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari în Ucraina.

Bătaie cu bâte pe stradă, în Iași. Scandalul a pornit într-o sală de jocuri. VIDEO
Stiri actuale
Bătaie cu bâte pe stradă, în Iași. Scandalul a pornit într-o sală de jocuri. VIDEO

Încăierare în plină stradă, într-o localitate din Iași. Patru scandalagii, printre care un băiat de 17 ani, s-au bătut cu bâtele, pumnii și picioarele, sub ochii trecătorilor, după un scandal izbucnit într-o sală de jocuri de noroc.

Recomandări
SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva
Stiri externe
SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva

SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei.

 

Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți
Stiri actuale
Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Iarna este la ușă, iar în anumite zone a dat semne clare că vrea să se și instaleze. La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă.

Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe
Stiri actuale
Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

Incident revoltător într-un vagon de tren, pe ruta București-Sighet. O tânără de 24 de ani a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată în cușetă de ploșnițe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Noiembrie 2025

29:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28