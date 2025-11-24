Scandal la Spitalul Județean Argeș. Un bărbat a agresat agenţii de pază şi a spart mai multe geamuri

Poliţia a intervenit, duminică, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş, unde a avut loc un scandal între un bărbat şi agenţii de pază.

Bărbatul ar fi agresat agenţii şi ar fi spart mai multe geamuri, rănindu-se la o mână. La rândul lor, agenţii l-ar fi agresat. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru mai multe infracţiuni, urmând a stabili exact ce s-a întâmplat.

Sesizarea familiei

”La data de 23.10.2025, în jurul orei 16:10, Secţia 2 Poliţie Piteşti a fost sesizată de o femeie de 36 de ani, din comuna Bascov, judeţul Argeş, cu privire la faptul că fratele ei ar fi fost agresat fizic de agenţi de pază în timp ce se afla în zona Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş, din municipiul Piteşti. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii de ordine şi siguranţă publică, care au identificat apelanta. Din discuţiile purtate cu aceasta a rezultat că fratele ei, un bărbat de 39 de ani, din comuna Budeasa, judeţul Argeş, aflat împreună cu fiul său de 15 ani, ar fi avut o stare conflictuală cu agenţi de pază din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Ordine Argeş, context în care ar fi fost agresat fizic”, a transmis, duminică seară, IPJ Argeş.

Poliţiştii au identificat şi agenţii de pază implicaţi, un bărbat de 53 de ani din comuna Buzoeşti, judeţul Argeş, şi un bărbat de 44 de ani din oraşul Topoloveni, judeţul Argeş.

”Au declarat verbal că bărbatul de 39 de ani nu ar fi respectat indicaţiile personalului medical şi s-ar fi manifestat violent, pătrunzând în cabina de pază şi agresând fizic doi dintre agenţi. Totodată, acesta ar fi distrus prin lovire mai multe geamuri aflate în zona de acces a unităţii medicale. Persoanelor implicate le-au fost aduse la cunoştinţă prevederile legale privind emiterea ordinului de protecţie, acestea declarând că nu doresc emiterea unui ordin de protecţie provizoriu. Le-au fost puse la dispoziţie formulare pentru solicitarea unui ordin de protecţie în instanţă”, a mai transmis Poliţia.

Bărbatul a fost reținut

Bărbatul de 39 de ani, manifestând un comportament agresiv în prezenţa poliţiştilor, a fost încătuşat şi condus la sediul secţiei.

”Întrucât prezenta leziuni la nivelul antebraţului drept, cauzate în momentul distrugerii geamurilor, a fost solicitat un echipaj medical, iar ulterior acesta a fost transportat la Spitalul Judeţean Argeş – UPU pentru acordarea de îngrijiri medicale. La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Piteşti, care a efectuat cercetarea la faţa locului”, mai arată sursa citată.

A fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, distrugere, purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













