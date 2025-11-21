Țara în care Minsiterul Justiției a fost desființat. Președintele exultă de bucurie: „S-a terminat”

21-11-2025 | 08:08
Rodrigo Paz
AFP

Preşedintele bolivian Rodrigo Paz a desfiinţat joi Ministerul Justiţiei, după ce iniţial anunţase înlocuirea titularului acestuia, în centru unui scandal după dezvăluirea unei condamnări penale pe care a ascuns-o, relatează AFP.

Într-o declaraţie făcută presei de la sediul guvernului, Paz şi-a reiterat promisiunea din campanie de a desfiinţa acest minister, argumentând că stânga, care a fost la putere timp de douăzeci de ani până la învestirea sa pe 8 noiembrie, l-a folosit, în opinia sa, pentru a persecuta opoziţia.

"Astăzi, mă ţin de cuvânt... s-a terminat cu ministerul persecuţiei, s-a terminat cu ministerul nedreptăţii, s-a terminat cu ministerul care a servit la vânzarea verdictelor", a declarat preşedintele de centru-dreapta.

Anunţul a venit la câteva ore după publicarea unui decret care anunţa înlocuirea ministrului justiţiei Freddy Vidovic cu Jorge Franz Garcia.

Miercuri seară, ministrul de Interne Marco Antonio Oviedo a dezvăluit că Vidovic a fost condamnat la trei ani de închisoare în 2015 şi, prin urmare, nu poate "exercita funcţii publice".

Fostul ministru a fost condamnat pentru acte de corupţie care au vizat să avantajeze un om de afaceri peruan, fost consilier al fostului preşedinte al ţării Ollanta Humala. Autorităţile nu au precizat dacă acesta şi-a ispăşit pedeapsa.

Vidovic a preluat funcţia a doua zi după învestirea lui Rodrigo Paz. Înainte de a fi numit ministru al justiţiei, el a fost avocatul personal al vicepreşedintelui bolivian Edmand Lara.

Rodrigo Paz nu a specificat ce funcţii va îndeplini Jorge Franz Garcia odată ce ministerul a fost desfiinţat şi nici dacă un alt ministru va prelua responsabilităţile ministrului justiţiei, însărcinat în special cu redactarea proiectelor de lege, asigurarea legăturii cu puterile legislativă, judiciară şi electorală şi, în anumite cazuri, asigurarea reprezentării juridice a guvernului.

Sursa: Agerpres

