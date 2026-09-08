Atenţie, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.

Localnicul, un tânăr de 32 de ani, a venit să reclame faptul că poarta de pe terenul de fotbal poate cădea oricând.

A intrat în primărie filmând, iar în imagini poate fi observat angajatul primăriei care se apropie de el. Inițial îl trage să îl dea afară, apoi îl lovește de mai multe ori cu pumnul.

Martorii au sunat la 112, iar cei implicaţi au ajuns la audieri.

Agresorul in varsta de 52 de ani, angajat al primăriei Ohaba Lungă, era în concediu de odihnă in acea zi.

Respectivul a fost reţinut pentru lovire și alte violențe, dar nu va fi anchetat pentru purtare abuzivă.