Circulația fusese suspendată temporar, în perioada 2 iunie – 31 august, pentru a permite desfășurarea unor lucrări la infrastructura feroviară în cadrul proiectului de modernizare a liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad și vizează asigurarea interoperabilității cu rețeaua feroviară europeană, potrivit News.ro.

„Începând de astăzi, 31 august 2026, ora 16:50, circulația feroviară se redeschide pe tronsonul Lugoj – Timișoara Est, aferent Lotului 2 al proiectului „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”. Redeschiderea are loc după perioada de suspendare temporară a circulației instituită pentru executarea lucrărilor de modernizare. Închiderea tronsonului a fost programată în perioada 2 iunie – 31 august 2026, pentru a permite desfășurarea lucrărilor la infrastructura feroviară”, arată Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA într-un comunicat de presă.

Instituția precizează că în cadrul acestei etape sunt puse în exploatare aproximativ 51 km de fir de cale ferată nou modernizat și electrificat, precum și aproximativ 3 km de fir pe varianta veche, în zona km 524+013. De asemenea, pentru asigurarea continuității circulației sunt utilizați aproximativ 3 km aferenți Lotului 3, între capetele X și Y ale stației CF Timișoara Est.

Trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h

Tronsonul Lugoj – Timișoara Est are o lungime de aproximativ 54 km, iar contractul de proiectare și execuție pentru Lotul 2 a fost semnat pentru modernizarea și dublarea infrastructurii feroviare. „Valoarea contractului este de 1,916 miliarde lei, fără TVA, iar proiectul prevede, la finalizarea lucrărilor, viteze de până la 160 km/h pentru trenurile de călători și 120 km/h pentru trenurile de marfă”, arată CFR SA.

Lucrările aferente proiectului vizează, între altele, modernizarea infrastructurii și suprastructurii căii ferate, electrificarea și modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie, modernizarea instalațiilor de semnalizare și telecomunicații, implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS, modernizarea podurilor și podețelor, modernizarea stațiilor, haltelor și peroanelor, modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată și a instalațiilor de siguranță aferente, realizarea lucrărilor necesare pentru creșterea vitezei de circulație până la 160 km/h pentru trenurile de călători, acolo unde condițiile tehnice permit, precum și realizarea lucrărilor conexe la drumuri tehnologice, pasaje și instalațiile aferente.

„Prin redeschiderea circulației pe tronsonul Lugoj – Timișoara Est, o parte semnificativă a infrastructurii modernizate în cadrul Lotului 2 este pusă în exploatare, în timp ce lucrările necesare pentru finalizarea integrală a proiectului continuă.

Modernizarea Lotului 2 Lugoj – Timișoara Est face parte din proiectul amplu de modernizare a liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, destinat creșterii vitezei și capacității de circulație, îmbunătățirii siguranței și asigurării interoperabilității cu rețeaua feroviară europeană”, se arată în comunicat.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. continuă implementarea lucrărilor prevăzute în proiect, cu respectarea cerințelor tehnice și de siguranță aplicabile infrastructurii feroviare, precizează reprezentanții instituției.