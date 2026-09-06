Acorduri din Game of Thrones, The Lord of the Rings ori Jurassic Park i-au purtat pe spectatorii veniți în număr mare în Parcul Rozelor din Timișoara în lumea filmului.

Bărbat: „Stăpânii Inelelor și cea mai bogată reprezentare, aștept și Andora.”

Bărbat: „Mă bucur extraordinar de mult că am putut să vin, că e chiar o experiență unică.”

Femeie: „Ne bucurăm că suntem aici, suntem încântați de tot ce se întâmplă.”

Concertul simfonic a fost susținut de 300 de artiști ai Corului și Orchestrei Filarmonicii Banatul, alături de membrii Corului Comunitar, format din oameni pasionați de muzică din comunitatea locală.

Cristina Bata, violonistă: „Nu este ușor, piesele nu sunt ușoare, sunt piese din film, sunt destul de greoaie cântările, dar e frumos, e special.”

Dan Simion, Director Artistic la Filarmonica Banatul: „Toată lumea cunoaște filme, iubește muzica din filme, se identifică de multe ori cu motive din filme. Muzica de film presupune un ansamblu artistic foarte mare de obicei și orchestral, și coral.”

Oamenii s-au putut bucura de două reprezentații în acest weekend, iar intrarea a fost liberă.