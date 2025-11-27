Șase români au descoperit o nouă metodă de a fura bani din bancomate, în Marea Britanie. Ce au găsit polițiștii la ei acasă

27-11-2025 | 16:09
furt romani
ERSOU

Șase cetățeni români, implicați într-o rețea criminală care a sustras peste 700.000 de lire sterline (aproximativ 800.000 de euro) din bancomate din Marea Britanie, au primit pedepse cu închisoarea.

Sabrina Saghin

Între februarie și decembrie 2024, gruparea de infractori, coordonată din România, dar activând din Luton, a utilizat echipamente avansate pentru a păcăli mecanismele de securitate ale bancomatelor, au precizat anchetatorii, citați de BBC.

Atacurile nocturne au vizat 51 de locații și 3.300 de tranzacții

Atacurile aveau loc târziu în noapte, în 51 de puncte din Regatul Unit, unde membrii grupării efectuau retrageri ilegale prin 3.300 de tranzacții distincte.

Inspectorul-detectiv Dan Barker, de la Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU), a afirmat că „este limpede că această grupare se considera mai presus de lege, atât în Marea Britanie, cât și în România”.

În urma sesizărilor privind activități suspecte, ERSOU a inițiat o anchetă amplă, care a condus la identificarea și destructurarea rețelei criminale.

Citește și
atm bancomat
Un român a fost condamnat la închisoare în SUA pentru furt de date de la bancomate. Cum acționa alături de complici

Primele cinci arestări au avut loc în decembrie 2024, când mai mulți suspecți au fost opriți pe Aeroportul Luton în timp ce încercau să părăsească Marea Britanie, iar alții au fost capturați în urma unor percheziții efectuate în Luton și Norfolk.

Anchetatorii au confiscat plăci electronice special programate pentru a eluda sistemele de securitate ale bancomatelor, precum și un bancomat achiziționat din China. Potrivit ERSOU, existau semne că gruparea lucra deja la tehnologii noi, menite să fie folosite în viitoare atacuri.

Poliția română a descins la 18 adrese și a confiscat mașini de lux

În luna iulie, autoritățile au descins la 18 adrese din regiunea Bacău, în România, operațiunea fiind desfășurată cu sprijinul poliției române și al agențiilor internaționale Europol și Eurojust. În urma acestor acțiuni, încă două persoane au fost arestate, iar anchetatorii au confiscat un Lamborghini și un Porsche. Totodată, a fost percheziționată o proprietate de tip fortăreață, unde emblema grupării, „FTP”, era sculptată pe poarta principală și imprimată pe fundul piscinei exterioare.

Persoanele reținute au fost extrădate în Regatul Unit pentru a fi judecate.

Constantin Boghiu, în vârstă de 25 de ani și domiciliat pe Kimpton Road, Luton, a recunoscut acuzațiile de conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani. El a fost condamnat la trei ani și trei luni de închisoare.

Alex Militaru, tot de 25 de ani, cu domiciliul pe High Street Watton, Thetford, a admis aceleași capete de acuzare și a fost condamnat la doi ani și cinci luni de detenție.

Marius Chifan, în vârstă de 33 de ani și domiciliat pe St Catherines Avenue, Luton, a recunoscut acuzațiile de conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani. Instanța l-a condamnat la trei ani și trei luni de închisoare.

Gabriel Roșu, tot în vârstă de 33 de ani și locuitor pe Flowers Way, Luton, a admis aceleași infracțiuni. El a primit o pedeapsă de trei ani și șase luni de detenție.

Răzvan Verde, în vârstă de 31 de ani și fără domiciliu stabil, a recunoscut acuzațiile de conspirație la fraudă, conspirație la spălare de bani și deținere de dispozitive utilizate în comiterea fraudelor. Instanța l-a condamnat la patru ani și patru luni de închisoare.

Operațiunea a fost complexă și a implicat echipe din toată Europa

Cristian Cimpoeșu, 28 de ani, tot fără domiciliu stabil, a pledat vinovat la acuzațiile de conspirație la fraudă și conspirație la spălare de bani. El a primit o pedeapsă de un an și șase luni de detenție.

Toți cei șase bărbați au primit pedepse la Luton Crown Court, însă în total nouă persoane au fost declarate vinovate în acest dosar de fraudă.

Alți trei membri ai rețelei urmează să afle sentințele în cadrul audierilor programate pentru decembrie și ianuarie, iar după executarea pedepselor, toți riscă să fie expulzați.

„Aceasta a fost o operațiune de lungă durată, implicând echipe din întreaga Europă, și este un lucru pozitiv că acești infractori vor petrece acum perioade în spatele gratiilor”, a precizat inspectorul-detectiv Barker.

Sursa: BBC

