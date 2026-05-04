Patru dintre agresori au fost reţinuţi în cursul zilei de duminică.

Un bărbat din comuna Peretu şi-a ameninţat soţia, iar împotriva lui a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoana vătămată nu a dorit montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Pe numele unui alt bărbat a fost deschis dosar penal pentru violenţă în familie şi ameninţare, după ce, pe fondul unor discuţii în contradictoriu la domiciliul din comuna Ciolăneşti, şi-ar fi agresat fizic soţia şi ar fi ameninţat-o. Împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoana vătămată s-a opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Al treilea bărbat reţinut în cursul zilei de duminică şi-a agresat fosta soţie la domiciliul foştilor socri, în comuna Scrioaştea.

Poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Dobroteşti efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal de violenţă în familie, după ce duminică, în jurul orei 22:45, în timp ce se aflau la domiciliul din comuna Vârtoape, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat şi-ar fi agresat fizic soţia. Împotriva bărbatului a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă femeia s-a opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Ordin de protecţie încălcat după decizia instanţei

Pe 1 mai, un alt bărbat din Teleorman nu ar fi respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecţie emis de Judecătoria Buftea, prin aceea ca nu ar fi păstrat o distanţă minimă de 100 de metri de soţia şi soacra sa. Poliţia informează că, în urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de bărbatul în cauză.

Un al bărbat şi-a ameninţat soţia cu moartea. Împotriva lui a fost emis ordin de protecţie provizoriu, persoana vătămată fiind de acord cu montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

"Cercetările sunt continuate, în toate cauzele expuse, sub coordonarea procurorilor din cadrul unităţilor de parchet competente", precizează IPJ Teleorman.