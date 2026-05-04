Acesta instrumenta un dosar de omor, iar femeia voia ca fapta să fie încadrată ca ucidere din culpă.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti anunţă, luni, că o femeie a fost trimisă în judecată pentru două infracţiuni de ultraj judiciar.

”În data de 28.09.2025, orele 10:48, acţionând în scop de răzbunare în legătură cu modalitatea de instrumentare şi de soluţionare a unui dosar penal înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, privind săvârşirea unei infracţiuni de omor, precum şi ulterior, respectiv în perioada 28.09.2025, orele 13:05 – 02.10.2025, orele 20:49, acţionând în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în scop de intimidare, precum şi cu scopul de a obţine o ameliorare a situaţiei juridice a autorului din acea cauză, respectiv pentru a se reţine comiterea unei infracţiuni din culpă, în locul celei săvârşite cu intenţie, inculpata, aflată pe teritoriul Austriei, i-a expediat persoanei vătămate – procuror de caz al dosarului arătat mai sus, prin intermediul aplicaţiei WhatsApp, pe numărul personal de telefon, mai multe mesaje text conţinând ameninţarea cu incendierea, precum şi cu săvârşirea altor infracţiuni îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii acesteia”, arată procurorii.

Aceştia precizează că, în cursul urmăririi penale, audierea inculpatei s-a realizat prin intermediul unor ordine europene de anchetă puse în executare de către autorităţile judiciare din Austria – unde aceasta îşi are stabilită reşedinţa.

De asemenea, urmărirea penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale.

Dosarul a fost trimis la Judecătoria Buftea.