Băiatul de 19 ani locuia până la mijlocul lunii aprilie împreună cu tatăl său și cu trei frați mai mici. De la finalul lunii, bărbatul este obligat de judecători să păstreze o distanță minimă de 5 metri de copilul său mai mare, iar acum locuiește în aceeași gospodărie, dar în altă casă.

Conflictul dintre cei doi a fost violent. Beat fiind, individul în vârstă de 50 de ani l-a bătut pe tânăr și l-a amenințat că-i dă foc, asta după ce ar fi auzit că soția sa, mama băiatului, vrea să divorțeze.

Singura lui cerință

În mijlocul amenințărilor, băiatul a reușit să-și imobilizeze tatăl și a sunat la 112. A fost emis un ordin de protecție pe loc, prelungit apoi de instanță.

Alexandra-Gabriela Ștefănescu, avocatul victimei: Singura lui cerință era ca tatăl să păstreze o distanță minimă de el pentru 2 luni, încât să reușească să se mute de la domiciliu. Băiatul a declarat și în fața instanței că a fost lovit în nenumărate rânduri cu cureaua.

Alina Elena Mocanu, purt. cuv. IPJ Iași: Bărbatul de 50 ani, ar fi adresat amenințări și cuvinte jignitoare, iar ulterior ar fi agresat fizic un membru de familie, în vârstă de 19 ani. A fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând risc iminent, fiind emis ordin de protecție.

Acum, victima în vârstă de 19 ani locuiește cu frații mai mici, în vârstă de 16, 13 și 10 ani, iar bărbatul - în casa mamei sale.

Cristina Cojocariu, asistent social: Locuiesc în case alăturate, îi desparte un gard. Venise de undeva din sat de la muncă și a provocat scandal. Băiatul a fost obligat să îl imobilizeze, să îl pună la pământ și a chemat poliția.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și amenințare. Periodic, agenții verifică dacă victima este în regulă și dacă agresorul respectă ordinul impus.