Incidentul s-a petrecut în jurul orei 19:00, într-o intersecție din Sectorul 1 al Capitalei. La un moment dat, ajuns la semafor, individul blochează autobuzul, coboară din mașină și se îndreaptă către șoferul autobuzului. Lovește cu pumnul în geam, apoi revine la mașină și se întoarce cu un pistol pentru a-l amenința pe șofer.

În autobuz se aflau zeci de pasageri. Șoferul este cel care a sunat la 112. Totul s-a petrecut timp de câteva minute, apoi individul urcă în mașină și pleacă.

Polițiștii l-au depistat pe suspect în apropierea unei locuințe părăsite. Tot acolo a fost găsită și arma aruncată – un pistol încărcat cu bile din sticlă. Iar în mașina tânărului, polițiștii au găsit mai multe accesorii și proiectile din sticlă folosite pentru armă.

Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre cei doi a izbucnit după o manevră neregulamentară în trafic.

Bărbatul, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut, apoi plasat în arest la domiciliu, într-un dosar penal pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.