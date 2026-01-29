Şase autoturisme furate, de 2 milioane de lei, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră. Trei erau dezmembrate. FOTO

Știri Actuale
1769687616210 1769686805304295s4 s4
Politia de Frontiera Romana

Polițiștii de frontieră din Giurgiu și Iași, împreună cu Garda de Coastă, au descoperit șase autoturisme căutate de autoritățile europene, cu o valoare totală estimată la circa 2 milioane de lei.

autor
Mihaela Ivăncică

În perioada 26-28 ianuarie, în Portul Constanţa, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu ofiţeri Frontex, au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii traficului internaţional de autovehicule furate. Astfel, în baza analizei de risc, a fost făcut un control amănunţit asupra unei semiremorci înmatriculate în Polonia, aflată în incinta unui operator portuar, care transporta trei caroserii auto, fără motoare şi alte componente esenţiale, declarate în documente ca piese auto uzate, informează Poliţia de Frontieră.

În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au constatat că seriile de şasiu înscrise nu erau autentice. Continuând controlul şi extinzând verificările asupra altor mijloace de transport aflate în zona portuară, a fost descoperită o a doua semiremorcă în care se aflau motoarele, cutiile de viteze şi alte componente aparţinând celor trei caroserii. Coroborând datele obţinute, poliţiştii de frontieră au reuşit să identifice seriile reale de şasiu, stabilind că două autoturisme figurau ca fiind furate din Germania, iar cel de-al treilea din Suedia, precizează sursa citată.

1769687409326 1225 s4
×

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Politia de Frontiera Romana

Întregul ansamblu de bunuri – caroserii şi piese componente – în valoare de aproximativ 320.000 de euro (aproximativ 1,6 milioane de lei) a fost indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă, fiind întocmit dosar penal pentru tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Autoturism furat din Norvegia descoperit la Iași

Totodată, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, au depistat un autoturism furat din Norvegia, transportat pe o platformă de către un cetăţean ucrainean. Autovehiculul, evaluat la 216.000 de lei, fusese achiziţionat, potrivit declaraţiilor conducătorului auto, de la un cetăţean cunoscut, pe o platformă online, fără a cunoaşte situaţia juridică a acestuia. Şi în acest caz, poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru tăinuire, autoturismul fiind indisponibilizat.

De asemenea, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat, în ultimele două zile, două autoturisme urmărite în vederea confiscării, semnalate de autorităţile din Ungaria şi Germania. În ambele cazuri, au fost întocmite dosare penale pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar în cazul unuia dintre conducătorii auto, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu deţinea nici dreptul de a conduce, fiind întocmit dosar penal şi pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Autovehiculele, în valoare totală de 150.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Aceste rezultate sunt obţinute ca urmare a cooperării constante dintre Poliţia de Frontieră Română şi autorităţile partenere externe, precum şi a schimbului operativ de informaţii, elemente esenţiale în combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, mai afirmă sursa citată.

 

Surpriză în noul barometru realizat de INSCOP în 2026. Ce se întâmplă cu încrederea populației în Președinția lui Nicușor Dan

Sursa: News.ro

Etichete: politia de frontiera, masini furate,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“
Citește și...
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard
Stiri Diverse
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard

Un bărbat beat, care furase un autoturism, a provocat un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. 

Un britanic și-a cumpărat propria mașină furată. Cum și-a dat seama. „Îmi tremurau mâinile în acel moment”
Stiri Socante
Un britanic și-a cumpărat propria mașină furată. Cum și-a dat seama. „Îmi tremurau mâinile în acel moment”

Un bărbat din Marea Britanie și-a cumpărat o mașină și, fără să știe, era chiar cea care îi fusese recent furată.

Cursă nebună în Brașov. Împotmolită în câmp după ce a fugit de la peco fără să plătească, cu o mașină furată și fără permis
Știri Actuale
Cursă nebună în Brașov. Împotmolită în câmp după ce a fugit de la peco fără să plătească, cu o mașină furată și fără permis

O tânără de 20 de ani a ajuns în arest, pentru 24 de ore şi este cercetată pentru comiterea mai multor infracţiuni după ce a furat un autoturism, l-a condus fără permis, a alimentat cu carburant fără a plăti şi apoi a fugit de Poliţie.

Recomandări
Cum a fost prinsă în flagrant avocata care a luat șpagă 60.000 de euro. Un ofițer sub acoperire al DNA i-a întins capcana
Știri Actuale
Cum a fost prinsă în flagrant avocata care a luat șpagă 60.000 de euro. Un ofițer sub acoperire al DNA i-a întins capcana

O avocată din București a fost prinsă de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro de la un investigator sub acoperire. Banii ar fi fost doar o tranșă din 500.000 de euro ceruți unui om de afaceri din Constanța, cu probleme penale.

Filmul accidentului cu șapte morți din Timiș. Experții vor stabili dacă sistemul tehnic al microbuzului a dus la tragedie
Știri Actuale
Filmul accidentului cu șapte morți din Timiș. Experții vor stabili dacă sistemul tehnic al microbuzului a dus la tragedie

Șoferul grec implicat în accidentul cu șapte morți din Timiș avea în sânge urme de cocaină, canabis și alcool.

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic
Vremea
România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

Dacă, peste zi, soarele ne-a amintit de primăvară, joi seara, 29 ianuarie, vremea se schimbă. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Ianuarie 2026

44:46

Alt Text!
La Măruță
29 Ianuarie 2026

01:27:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Ianuarie 2026

01:42:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Sport

Gabi Balint a urmărit primele 45 de minute din FCSB - Fenerbahce și a dat verdictul: ”Asta au făcut bine”