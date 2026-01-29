Şase autoturisme furate, de 2 milioane de lei, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră. Trei erau dezmembrate. FOTO

În perioada 26-28 ianuarie, în Portul Constanţa, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu ofiţeri Frontex, au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii traficului internaţional de autovehicule furate. Astfel, în baza analizei de risc, a fost făcut un control amănunţit asupra unei semiremorci înmatriculate în Polonia, aflată în incinta unui operator portuar, care transporta trei caroserii auto, fără motoare şi alte componente esenţiale, declarate în documente ca piese auto uzate, informează Poliţia de Frontieră. În urma verificărilor, poliţiştii de frontieră au constatat că seriile de şasiu înscrise nu erau autentice. Continuând controlul şi extinzând verificările asupra altor mijloace de transport aflate în zona portuară, a fost descoperită o a doua semiremorcă în care se aflau motoarele, cutiile de viteze şi alte componente aparţinând celor trei caroserii. Coroborând datele obţinute, poliţiştii de frontieră au reuşit să identifice seriile reale de şasiu, stabilind că două autoturisme figurau ca fiind furate din Germania, iar cel de-al treilea din Suedia, precizează sursa citată.

Întregul ansamblu de bunuri – caroserii şi piese componente – în valoare de aproximativ 320.000 de euro (aproximativ 1,6 milioane de lei) a fost indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă, fiind întocmit dosar penal pentru tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Autoturism furat din Norvegia descoperit la Iași

Totodată, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, au depistat un autoturism furat din Norvegia, transportat pe o platformă de către un cetăţean ucrainean. Autovehiculul, evaluat la 216.000 de lei, fusese achiziţionat, potrivit declaraţiilor conducătorului auto, de la un cetăţean cunoscut, pe o platformă online, fără a cunoaşte situaţia juridică a acestuia. Şi în acest caz, poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru tăinuire, autoturismul fiind indisponibilizat.



De asemenea, poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au depistat, în ultimele două zile, două autoturisme urmărite în vederea confiscării, semnalate de autorităţile din Ungaria şi Germania. În ambele cazuri, au fost întocmite dosare penale pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar în cazul unuia dintre conducătorii auto, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta nu deţinea nici dreptul de a conduce, fiind întocmit dosar penal şi pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Autovehiculele, în valoare totală de 150.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.



Aceste rezultate sunt obţinute ca urmare a cooperării constante dintre Poliţia de Frontieră Română şi autorităţile partenere externe, precum şi a schimbului operativ de informaţii, elemente esenţiale în combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, mai afirmă sursa citată.



