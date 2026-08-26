Totul a pornit de la un scandal provocat de suspecți în fața unui spital, unde Poliția a fost chemată să intervină.

Scandalul s-a iscat în fața maternității din Brașov, când cei șapte suspecți - cinci bărbați și două femei - ar fi vrut să facă o vizită într-un salon, dar programul se încheiase. O parte dintre ei ar fi consumat alcool, spun polițiștii, și s-au luat la cearta cu agenții de pază.

Martor: „Eu am sunat la 112. Aceștia au provocat un scandal la maternitatea Brașov, poliția a încercat să îi oprească”.

Între timp, toți cei șapte au reușit să se urce în mașina cu care veniseră și să plece. Mai multe echipaje au pornit în urmărire, pe străzile din centrul Brașovului. Autoturismul a fost găsit în câteva minute.

Corespondent PRO TV: „În acest loc a fost oprită mașina în care se aflau agresorii, iar acolo unde se fac cercetări în acest moment au fost loviți cei doi polițiști în altercație”.

Femeie: „Pe unul acolo l-a lovit și a căzut și pe celălalt, l-a lovit aici și era plin de sânge. Poliția bineînțeles că a alergat după ei și ei după poliție!"

Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al poliției Brașov: „Și după acest incident persoanele respective s-au răspândit în zona, vehiculul implicat a părăsit zona."

În timp ce unul dintre indivizi a fost imobilizat de agenți, cinci au luat-o la fugă pe străzi, printre turiști, ca să își piardă urma. Zeci de forțe de ordine au pornit într-o noua urmărire.

Martor: „Cred că au fugit, au reușit să scape și s-au ascuns în clădirea asta, în zona asta. Au venit jandarmii după ei”.

Doi au fost găsiți de polițiști în curtea unei clădiri.Șoferul care a plecat cu duba a fost prins și el, la câteva străzi distanță. Toți au fost duși la audieri. Cei doi agenți, răniți în zona capului, au primit îngrijiri medicale la spital, dar nu au rămas internați.