Timp de mai bine de un deceniu, oficialii federali au construit un buncăr secret, îngropat la peste 18 metri sub complexul Casei Albe, finalizat în timpul administrației Obama. Acesta poate găzdui zeci de persoane până la mai multe săptămâni și este construit să reziste la un atac nuclear, asigurând un centru de comandă sigur pentru președinte și echipa sa în situații de criză extremă, arată The Washington Post.

Foștii oficiali au declarat că existența buncărului subminează argumentul administrației Trump în procesul privind construcția săli de bal: că facilitatea trebuie finalizată din motive de securitate națională.

Jurnaliștii de la The Washington Post nu au făcut publice unele detalii despre buncăr pentru a nu compromite protocoalele de securitate ale Casei Albe.

Decizii judecătorești de ambele părți

Casa Albă a apărat proiectul și i-a criticat pe foștii oficiali pentru că au discutat despre structurile de securitate existente. Purtătorul de cuvânt Davis Ingle a declarat că „proiectul de modernizare a aripii estice este indisolubil legat de securitatea președintelui" și că evenimente recente, precum un atac dejucat la un eveniment la Casa Albă, demonstrează necesitatea proiectului.

Judecătorul-șef John G. Roberts Jr. a emis vineri o ordonanță prin care administrația Trump poate continua lucrările la săli de bal pe termen scurt, în timp ce Curtea Supremă analizează un recurs de urgență într-un proces care contestă necesitatea aprobării Congresului pentru construcție.

Un judecător federal și un tribunal de apel au ordonat deja administrației să oprească construcția până la autorizarea de către legiuitori, dar au făcut o excepție pentru componentele de securitate națională, cum ar fi un complex militar planificat sub săli de bal.