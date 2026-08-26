El a precizat la Digi24, citat de Agerpres, că în lunile de vară, pe fondul vacanţei parlamentare, fără un suport larg, era imposibilă formarea unui Guvern.

Totodată, în ultimele săptămâni s-a pus accent pe legislaţia legată de PNRR şi pe închiderea proiectelor, relatează Agerpres.

"În luna septembrie, reintră Parlamentul în activitate, vor fi toţi parlamentarii aici prezenţi şi este un moment potrivit să se reia activităţile legate de formarea Guvernului. Şi este o necesitate, nu doar un moment potrivit, pentru că situaţia asta în care am fost în aceste trei luni de zile a fost una neobişnuită, a fost prea lungă -, dar nu e vina noastră, am încercat să asigur guvernarea României împreună cu cele trei partide care au susţinut acest Guvern minoritar - şi e nevoie de un Guvern cu puteri depline, pentru că e nevoie de o rectificare de buget, e nevoie de luarea unor măsuri care sunt condiţionate de capacitatea Guvernului de a emite ordonanţe, de a modifica o anumită legislaţie pe care astăzi nu o avem. Sper să se întâmple asta cât mai repede", a spus marţi seara Bolojan.

El a adăugat că România nu are nevoie doar de un Guvern cu puteri depline, ci şi de unul "care nu deraiază lucrurile", care menţine direcţia de corectare a deficitelor, care controlează cheltuielile bugetare, elimină risipa şi reformează companiile de stat.

"Dacă se întâmplă asta, dacă vedem un astfel de Guvern, atunci nu e o problemă ca PNL să-l susţină, pentru că asta am făcut şi în vara lui 2025", a spus prim-ministrul demis.

Bolojan a respins varianta susţinerii lui Sorin Grindeanu la şefia Guvernului.

"Contează şi persoana primului-ministru şi gândiţi-vă că în condiţiile în care un partid, cu un preşedinte, şi-a încălcat înţelegerile, şi-a minţit partenerii, e greu de presupus că mai poţi să ai încredere în angajamentele pe care un partid cu o formulă de conducere de genul acesta şi le-a mai luat", a arătat acesta.

Liderul PNL a mai precizat că, în urma discuţiilor interne, partidul va face o propunere privind persoana susţinută pentru funcţia de prim-ministru, atunci când vor fi reluate consultările cu partidele.

"România poate avea mai mulţi candidaţi la funcţia de premier, mai mulţi premieri nominalizaţi, dar trebuie să-şi facă o majoritate cu care să poată să avem un Guvern instalat, şi asta înseamnă un program, asta înseamnă încredere, şi asta înseamnă o echipă bună, care reuşeşte să mobilizeze numărul necesar de parlamentari", a afirmat Bolojan.