Barmanul Stephan Dewar a fost calificat drept „josnic” de către un șerif, după ce a recunoscut că s-a dat drept tatăl său vulnerabil pentru a-l fura timp de mai mulți ani, scrie Daily Mail.

A furat banii din contul tatălui său bolnav după ce a configurat în secret serviciul de internet banking și s-a dat drept acesta în timpul convorbirilor telefonice cu banca.

Bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost condamnat la o pedeapsă totală de 24 de luni de închisoare după ce a recunoscut că a comis o fraudă de amploare împotriva tatălui său, Andrew Dewar, în vârstă de 67 de ani, pe parcursul a trei ani.

El a recunoscut că a pus la cale un plan fraudulos și s-a dat drept Dewar senior pentru a fura banii din contul bancar al acestuia între 4 mai 2019 și 26 aprilie 2022.

Procurorul adjunct Jill Drummond a declarat în fața Tribunalului Șerifului din Dundee că Dewar îl convinsese inițial pe tatăl său să-i împrumute 5.000 de lire sterline pentru achiziționarea unui pub.

Instanța a aflat că tatăl său suferise un accident vascular cerebral în 2007 și nu folosea internetul sau serviciile bancare online, dar beneficia de o pensie substanțială din activitatea sa profesională anterioară.

Drummond a declarat: „Este practic imobilizat la domiciliu. Beneficiază de o pensie substanțială din activitatea sa profesională. A fost de acord să-i acorde împrumutul, crezând că își va recupera banii.”

Dewar a primit datele bancare pentru a facilita împrumutul și le-a folosit pentru a configura serviciul de internet banking pe numele tatălui său, fără ca acesta să știe.

Banca a înregistrat convorbirile telefonice referitoare la tranzacție, iar la redarea acestora s-a constatat că Dewar se dădea drept tatăl său.

Unchiul lui Dewar, care deținea procura pentru Dewar senior, a observat ulterior că sume semnificative de bani dispăruseră din contul fratelui său, iar în acest sens a fost demarată o anchetă.

A devenit rapid evident că Dewar retrăgea sume regulate din cont și că apoi se lăsa pradă unor scurte valuri de cheltuieli.

Drummond a declarat: „Au existat tranzacții din contul lui Andrew Dewar către contul lui Stephan Dewar, în valoare totală de 50.000 de lire sterline, fără știrea lui Andrew Dewar. Toate au fost plăți rapide, ceea ce indică faptul că fusese configurat serviciul de bancă online. Se pare că au avut loc retrageri mari de la bancomat după efectuarea fiecărei tranzacții. În general, el a dus un stil de viață relativ normal. Există cheltuieli semnificative la barul Harlequins din Dundee. Există câteva tranzacții legate de jocuri de noroc către și de la William Hill, în principal de cinci și zece lire. Există mai multe plăți mici către Stagecoach/CityLink. Celelalte cheltuieli sunt obișnuite și includ M&S, Sainsbury’s, Pout Dundee, barul Trades și brutăria Greggs.”

Avocatul Scott Norrie, apărătorul, a declarat: „El înțelege că este o infracțiune foarte gravă. A simțit un amestec de rușine, jenă și teamă.”

El a spus că, clientul său nu s-a prezentat la tribunal de mai multe ori deoarece „și-a ascuns capul în nisip” și a continuat pur și simplu să lucreze ca de obicei, ignorând procesul.