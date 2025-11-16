Șapte explozii în 30 de zile, nicio soluție. Expert: Românii rămân cu impresia că siguranța lor depinde de noroc și prudenţă

Stiri actuale
16-11-2025 | 15:18
explozie, bloc, rahova
Inquam Photos / Pană Tudor

România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime şi comunităţi întregi evacuate, dar soluţiile întârzie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

autor
Adrian Popovici

„În mai puţin de treizeci de zile, România a fost zguduită de o serie alarmantă de explozii şi incidente grave legate de gaze, soldate cu victime, clădiri distruse şi comunităţi întregi evacuate. De la Bucureşti la Dej, Râmnicu Sărat şi Balş, aceeaşi poveste se repetă: deflagraţii, detonaţii, oameni răniţi sau ucişi şi un sentiment crescând de nesiguranţă. În tot acest timp, nicio măsură clară care să prevină următoarea tragedie. România pare să funcţioneze pe muchie de cuţit, iar fiecare zi în care tăcerea şi pasivitatea persistă adânceşte o potenţială criză de siguranţă, pe care nimeni nu ar trebui să o ignore”, consideră preşedintele asociaţiei.

Acesta a făcut o minimă documentare, pe baza ştirilor din presa naţională şi locală, pentru perioada 17 octombrie - 16 noiembrie, şi a găsit şapte incidente majore legate de gaze (explozii, incendii sau avarii la reţele de gaze, cu evacuări sau victime) care au avut loc în Bucureşti, Voluntari, Năvodari, Dej, Râmnicu Sărat şi Balş.

„Ceea ce amplifică frustrarea este că, deşi fiecare incident în parte a generat o intervenţie punctuală ale pompierilor, distribuitorilor de gaze şi ale poliţiei, nu s-a conturat o reacţie fermă la nivel naţional, care să pună întrebările fundamentale scurte: Cum este posibil ca, într-o ţară cu 3,5 milioane de locuinţe conectate la gaze să nu se propună un plan clar de prevenire a incidentelor în sectorul gazelor?”, se întreabă Chisăliţă.

Statul nu a luat măsuri de anvergură pentru a preveni tragediile

El susţine că problema reală este absenţa unor măsuri de anvergură, capabile să prevină repetarea acestor evenimente.

Citește și
explozie, bloc, rahova
Toate familiile rămase fără case după explozia din Rahova se mută în locuințe provizorii. Cine achită chiria

„Nu a fost anunţat un program naţional de verificare urgentă a instalaţiilor de gaz în blocurile vechi; nu s-a discutat problema nefuncţionării obligatorie a detectoarelor automate de gaz; nu s-a comunicat public un raport integrator care să analizeze cauzele comune ale incidentelor. Fără aceste acţiuni, reacţia autorităţilor pare fragmentată, lipsită de viziune şi insuficientă în raport cu gravitatea situaţiei”, spune specialistul în energie.

În paralel, comunicarea oficială a rămas minimă şi orientată strict pe incidente, remarcă preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă.

"Nicio instituţie nu a oferit o sinteză publică a riscurilor, iar cetăţenii au aflat fragmente de informaţii doar din ştiri disparate. În lipsa mesajului coordonat, cetăţenii rămân cu impresia legitimă că siguranţa lor depinde mai mult de noroc şi de propria prudenţă decât de un sistem de supraveghere robust", a afirmat Chisăliţă.

Acesta mai arată că „seria de incidente nu este o coincidenţă, ci un simptom al unui sistem vulnerabil, construit pe infrastructură îmbătrânită şi pe o lipsă de profesionalism”.

Specialistul în energie crede că exploziile nu sunt accidente inevitabile, ci consecinţe previzibile ale unei lipse de acţiune sistemică.

„Adevărata problemă nu este ceea ce s-a făcut în fiecare caz în parte, ci ceea ce nu s-a făcut 'între cazuri': lipsa unei abordări naţionale ferme, coerente, care să reducă probabilitatea ca astfel de tragedii să devină o realitate recurentă. Până când nu vor apărea măsuri structurale - verificări obligatorii extinse, reglementări practice şi verificarea aplicării, detectoare instalate în masă, reprofesionalizarea instituţiilor şi transparenţă instituţională - românii vor continua să trăiască cu sentimentul că riscul este omniprezent, iar protecţia insuficientă. În fapt, nu numărul incidentelor defineşte gravitatea situaţiei, ci incapacitatea sistemului de a învăţa rapid din ele”, a încheiat preşedintele AEI.

„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18:00. Alex Dima prezintă povestea preotului Dan Damaschin

Sursa: Agerpres

Etichete: gaze, explozie, rahova,

Dată publicare: 16-11-2025 15:18

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
După tragedia din Rahova, firmele de gaze nu mai fac față solicitărilor: „Toată lumea era ocupată în perioada asta”
Stiri actuale
După tragedia din Rahova, firmele de gaze nu mai fac față solicitărilor: „Toată lumea era ocupată în perioada asta”

După tragedia din Rahova, cu greu se mai poate găsi o firmă pentru intervenții la instalația de gaze.

Toate familiile rămase fără case după explozia din Rahova se mută în locuințe provizorii. Cine achită chiria
Stiri Sociale
Toate familiile rămase fără case după explozia din Rahova se mută în locuințe provizorii. Cine achită chiria

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti, iar până la sfârşitul săptămânii se va rezolve cazarea pentru toate cele 50 de familii afectate.

Schimbare de comportament a românilor, după explozia blocului din Rahova. Creșterea înregistrată în urma tragediei
Stiri Economice
Schimbare de comportament a românilor, după explozia blocului din Rahova. Creșterea înregistrată în urma tragediei

După explozia blocului de locuințe din cartierul bucureștean Rahova, în care trei persoane au murit și 15 persoane au fost rănite, s-a înregistrat o creștere puternică în ceea ce privește asigurările de locuință.

Recomandări
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil
Stiri externe
„Mai mult lătrat decât mușcat”. Casa Albă, acuzată că a diluat sancțiunile împotriva Rusiei prin concesia acordată Lukoil

Administrația Trump permite, discret, negocieri pentru participațiile străine ale Lukoil, într-o mișcare care vizează sectorul petrolier al Moscovei, dar protejează piețele internaționale.

„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18:00. Alex Dima prezintă povestea preotului Dan Damaschin
Stiri actuale
„România, te iubesc!”, astăzi, de la ora 18:00. Alex Dima prezintă povestea preotului Dan Damaschin

În această seară, de la ora 18:00, urmărim o nouă ediție a emisiunii „România, te iubesc!” - Alex Dima ne prezintă povestea preotului Dan Damaschin, un om care a transformat binele într-o misiune zilnică.

Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”
Stiri Politice
Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28