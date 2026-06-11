Potrivit unor surse din anchetă, cei doi locuiau împreună, deși pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie.

Au ajuns la spital atât femeia - înjunghiată în spate - cât şi soţul, care s-a rănit cu același cuțit când a realizat ce a făcut. În familie au mai fost scandaluri, spun vecinii, însă nimeni nu se aştepta la un aşa deznodământ.

După audierea celor doi soți și a martorilor, procurorul criminalist urmează să stabilească ce măsură va lua faţă de agresor. Prima variantă luată în calcul de anchetatori este tentativa de omor, caz în care suspectul poate sta 10 ani în spatele gratiilor, dacă va fi găsit vinovat.