Sănătatea protestează din nou din cauza tarifelor stabilite de CNAS. Multe cabinete ale medicilor de familie se vor închide

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat în transparenţă decizională săptămâna trecută valoarea punctelor per capita şi pe serviciu în asistenţa medicală primară şi valoarea punctului pe serviciu în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate.

Valoarea punctelor calculată de CNAS este următoarea: pentru punctul per capita - 7,7 lei; pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală primară - 6,2 lei; pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate - 3,3 lei.

„Solicităm public revenirea fără întârziere la tarifele stabilite pentru ultimul trimestru din 2023 şi încheierea de acte adiţionale pentru tot anul 2024 pe actualele valori de punct", se arată într-un comunicat de presă al Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti, potrivit Agerpres.

„Publicarea în transparenţă decizională la CNAS a proiectului de norme ale contractului - cadru pentru 2024, prin care sunt propuse valori mult scăzute ale serviciilor pentru medicina de familie şi medicina din ambulatoriu, are drept consecinţă imediată scăderea drastică a veniturilor cabinetelor după 1 februarie 2024. Împreună cu modificările fiscale suplimentare şi împovărătoare aşteptate în anul 2024, creşterea inflaţiei şi introducerea de noi mecanisme de control şi sancţiuni, acestea vor genera scăderi de până la 50% ale valorilor facturilor cabinetelor noastre, ceea ce va duce asistenţa medicală primară şi pe cea din ambulatoriul de specialitate la un pas de colaps", susţin medicii de familie.

Modificările vor duce la închiderea cabinetelor

Potrivit acestora, în urma modificărilor multe cabinete se vor închide, activitatea celor rămase se va reduce considerabil pentru a face faţă cheltuielilor.

„Astăzi vorbim despre decimarea unui segment important medical, prin scăderea veniturilor cabinetelor de medicina familiei la jumătate, o decizie fără precedent în istoria României pentru o categorie profesională! Recent, prim-ministrul României a făcut referire la medicii de familie ca fiind o categorie profesională lipsită de seriozitate, prin aceasta demonstrând nu doar lipsa de respect faţă de munca acestora, dar şi o profundă necunoaştere a felului cum funcţionează sistemul de sănătate din România şi mecanismele de plată în medicina primară, mecanisme care ne-au fost impuse încă de la începuturile reformei, fără nicio consultare. Domnia sa a afirmat că "este corect să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios! Adică serviciile prestate efectiv să primeze în faţa plăţii pe liste de pacienţi, adică pentru nişte nume puse pe o hârtie!", mai spun reprezentanţii medicilor de familie.

Conform comunicatului, deficitul de medici a ajuns la „cote de dezastru", în condiţiile în care "mai bine de 4.000 de colegi" au plecat să îşi practice profesia în alte ţări europene.

„După ce am fost transformaţi din profesionişti cu profesii liberale în prestatori de servicii medicale, acum suntem jigniţi public in corpore, jefuiţi de ceea ce ni se cuvine, controlaţi ca şi cum am fi infractori, noi şi colaboratorii noştri, alături de care muncim de o viaţă, suntem condamnaţi la scăderea veniturilor pentru că Guvernul României refuză să îşi respecte angajamentele! Dar ce aveţi cu noi, domnule prim-ministru? Nu vă mai doriţi asistenţă medicală primară şi ambulatorie în România, credeţi că medicina se face numai în spitalele şi clinicile private şi vă puteţi dispensa de toţi ceilalţi? Doriţi să experimentaţi un sistem de sănătate în care nu funcţionează aceste două verigi considerate esenţiale şi fără de care nu se poate vorbi de un sistem de sănătate viabil? Vă doriţi cetăţeni bolnavi, de fapt?", se arată în comunicat.

Totodată, AMFB cere reparaţia capitală" a sistemului unic informatic integrat despre care susţine că mai mult stă offline decât merge" şi care nici în prezent nu validează corect" serviciile medicale contractate.

Câți pacienți vor fi afectați

Preşedintele Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Ambulator, Cosmin Alexandrescu, a afirmat că valoarea punctelor afişate în transparenţă de CNAS a scăzut cu 30% faţă de anul trecut.

„Valoarea actuală înseamnă o reducere de 30% aproximativ a bugetului pentru medicina de ambulatoriu şi medicina de familie. Corelată cu modificările fiscale de la sfârşitul anului trecut, cu creşterile de preţuri şi de fiscalitate vor duce la o scădere a veniturilor medicilor cu 40 până la 50% faţă de momentul actual. (...) Ce vor face medicii din localităţile ceva mai mici, unde din cauza populaţiei mai reduse nu pot face numărul maxim de consultaţii posibile. Ce soluţii au? Să îşi închidă cabinetele. (...) 6.000-7.000 de medici ar fi direct afectaţi. (...) Nu dorim să se ajungă la o confruntare, dorim să se rezolvăm lucrurile prin discuţii logice. Dar de data aceasta dacă nu se va reuşi să aplanăm situaţia şi nu se va reuşi o echilibrare a valorii punctului la nivelul cel puţin al anului trecut, pericolul este clar - colegii nu vor mai semna acte adiţionale de la 1 februarie. Au actul adiţional semnat până la 31 ianuarie. (...) Dacă punctul nu va creşte, nu vor mai semna acte adiţionale. Vor închide. (...) Practic o treime din populaţia României ajunge în ambulatoriu", a explicat medicul.

El a spus că vor fi afectaţi aproximativ 5-6 milioane de pacienţi.

Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România (CFSMR) spune că această nouă măsură fiscală luată de CNAS va genera un aflux mai mare de pacienți către Unitățile de Primiri Urgențe din cadrul spitalelor unde se știe deja, costurile asigurării asistenței medicale sunt mai ridicate. Situația creată de către CNAS este în contextul în care există un deficit major de medici de familie, iar prin adoptarea măsurilor fiscale prezentate mai sus, va duce la creșterea și agravarea acestui deficit.

15-01-2024 11:23