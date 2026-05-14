"Ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează şi au mers pe ideea, vor vota, cum îi prostim prin televiziuni, prin TikTok, prin... Asta au vrut să obţină. Nu să voteze pentru partide, pentru politicieni, ci să fie zăpăciţi legat de asta, dar să influenţeze votul prin (...) toate mijloacele electronice. Deci, acum avem rezultatul la ce s-a întâmplat. Sigur, nu poţi să faci alegeri anticipate. Îţi trebuie o soluţie. Soluţia nu este. Deci, degeaba se joacă. Există o singură soluţie: reluarea funcţionării coaliţiei. A acestei coaliţii. (...) Dacă e moartă, trebuie reînviată, Sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde până în august trebuiesc încasate de pe PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem şanse să pierdem banii pentru armată la sfârşitul mai şi banii din PNRR în august. Şi să pierdem aşa frumos vreo 20 de miliarde", a declarat Băsescu, la TVR Info, citat de AGERPRES.

Potrivit acestuia, "partidele, PSD-ul şi PNL-ul, trebui să înţeleagă că nu au soluţie şi dacă amândouă sunt responsabile de ce s-a întâmplat din punct de vedere politic cu guvernul, de căderea guvernului, tot ambele partide, şi PNL-ul şi PSD-ul, vor fi responsabile că am pierdut banii".

Băsescu mai spune că, după "falsificarea alegerilor, au apărut nişte "Mesia".

"Sigur, după falsificarea alegerilor din 2024, a apărut aşa, nişte 'Mesia'. A fost Georgescu 'Mesia' până acum câteva luni. El era 'omul providenţial, trimis de Dumnezeu' să ne dea benzină cu un leu, apă, hrană şi ce mai era acolo. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia - 'Mesia Bolojan' - şi ăsta de neschimbat şi de neînlocuit".

"Eu nu spun că Bolojan trebuie acuzat, dar partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptăţit, cum e Bolojan, deasupra interesului naţional. Deci liberalii trebuie să înţeleagă, sigur, domnul Bolojan poate să îşi continue campania de pregătire a alegerilor prezidenţiale. (...) Da, presupun că va candida şi atunci poate să facă foarte bine din funcţia de preşedinte al Senatului. Se întoarce înapoi la Senat, preia funcţia de acolo", a adăugat Traian Băsescu.

El a subliniat că o soluţie simplă pentru rezolvarea acestei probleme ar fi nominalizarea de către liberali a unui alt premier, dar nu "un liberal pesedist".

"Dacă vor să rezolve problemele ţării, ar trebui simplu să spună: 'avem un protocol, voi liberalii aveţi premierul până în aprilie 2027, hai, nominalizaţi premier'. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal. (...) Bolojan nu trebuie să plece. Bolojan a fost revocat. (...) Deci să vină un alt liberal, dar un liberal liberal, nu un liberal pesedist. Că la liberali sunt liberali pesedişti, liberali penelişti, liberali pedelişti", a punctat Băsescu.

Întrebat dacă ar fi o variantă Cătălin Predoiu, el a răspuns către "trebuie un liberal liberal".

"V-am spus părerea mea, trebuie un liberal, liberal, dar să nu mai stea, pentru că am auzit ce a spus preşedintele Dan: nu poate să cheme partidele la consultări joi şi vineri pentru că doi preşedinţi nu sunt în Bucureşti. Îţi vine să-ţi faci cruce. Pur şi simplu îi trimiţi convocarea, vine bine, nu vine, nu vine. Nu-i singur în partidul ăla. Trebuie să aibă adjuncţi, vicepreşedinţi. Deci nu se poate, când eşti într-o urgenţă", a adăugat fostul şef de stat.

În ceea ce priveşte anularea alegerilor, Traian Băsescu a atras atenţia că preşedintele României nu are atribuţii în a constata legalitatea alegerilor.

"Hai să facem lucrurile complicate simple. A ieşit doamna preşedintă a Curţii Constituţionale şi a spus motivele pentru care a anulat alegerea preşedintelui. Erau legate de finanţare, de influenţe şi aşa mai departe. Nimic legat de ruşi. (...) Şi nu întâmplător a ieşit preşedinta Curţii Constituţionale. A ieşit ca să ia de pe fruntea Curţii Constituţionale anatema că în baza unui raport al serviciilor ei au anulat alegerile. Nu. Se pare că nici nu l-au primit. Pur şi simplu ne-a anunţat din motive constituţionale. (...) Eu am spus tot timpul că nu e treaba lui (a preşedintelui - n.r.). Dacă eram în locul dânsului, şi nu prea îmi place să mă substitui, chemam procurorul general. Erau toate actele CSAT-ului din şedinţa în care s-a dezbătut problema cu rapoartele serviciilor, cu stenogramele fiecărei intervenţii a membrilor CSAT. Şi le dădeam cu opis şi sub semnătură procurorului general: 'domnule procuror general, ia vezi tu dacă e ceva aici'. Ce vă spun eu, însă, cu instinctul pe care mi l-am format, e o afacere dâmboviţeană. (...) Curtea Constituţională ne-a spus ce s-a întâmplat", a spus Băsescu.

În opinia acestuia, preşedintele Nicuşor Dan "trebuie să închidă subiectul".

"Să-l închide spunând: 'nu avem probe sau avem probe sau am constatat că sunt elemente care necesită ancheta Parchetului General'. Nu-i treaba preşedintelui. Preşedintele României nu are atribuţiuni în a constata legalitatea alegerilor. (...) Va trebui să găsească o soluţie pentru că mă îndoiesc că se vor găsi probe că sunt implicaţi ruşii", a mai afirmat Traian Băsescu.