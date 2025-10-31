S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40. Care au fost numerele norocoase de joi, 30 octombrie

La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 octombrie 2025, s-a câştigat premiul la categoria a I în valoare de 205.613 lei (41.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

De asemenea, la tragerea Joker s-a câştigat premiul la categoria a II-a în valoare de 68.051,42 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, Sectorul 2.

Numerele câștigătoare de joi, 30 octombrie:

Loto 6/49: 19, 41, 25, 21, 2, 47

Noroc: 5 4 2 7 9 2 5

Joker: 12, 17, 28, 4, 37 + 15

Noroc Plus: 9 6 3 1 4 2

Loto 5/40: 18, 20, 32, 19, 25, 15

Super Noroc: 6 5 3 7 5 5

Duminică, 02 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câştiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro). La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II, se înregistrează un report în valoare de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei), iar la Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei.

