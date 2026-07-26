Reacția rușilor după cele trei drone militare doborâte de România. Mesajul lui Nicușor Dan, cenzurat

Agenția oficială de presă a Rusiei și, totodată, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului - TASS - s-a referit la incidentele din România prin intermediul unei știri intitulată „Al treilea UAV din ultimele zile a fost doborât deasupra României”.

Dar, așa cum poate era de așteptat, în știre apare reacția lui Nicușor Dan vizavi de noul incident, dar nu și rândurile prin care președintele României a condamnat Rusia pentru evenimentele din aceste zile care au avut loc pe teritoriul României.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață la ora 10:13 de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale românești din zona Sulina-Chilia”, a scris acesta pe Facebook (rețea interzisă în Rusia, deținută de Meta, o companie recunoscută ca extremistă în Rusia).

Ministerul Apărării din România a confirmat, de asemenea, doborârea dronei. Aceasta este a treia dronă doborâtă în spațiul aerian al țării în ultimele zile.

Se desfășoară o anchetă în legătură cu dronele doborâte ieri și astăzi”, a adăugat șeful statului”, a scris TASS.

Astfel, din mesajul integral al președintelui lipsește faptul că Nicușor Dan anunțase că ancheta autorităților române a stabilit că drona doborâtă vineri era de tip Shahed, exact UAV-ul utilizat de Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Totodată, Nicușor Dan a anunțat prin intermediul mesajului său că România va formula un protest diplomatic față de statul rus, după finalizarea cercetărilor privind celelalte două aparate.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a transmis Nicușor Dan.



