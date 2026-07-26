Reacția rușilor după cele trei drone militare doborâte de România. Mesajul lui Nicușor Dan, cenzurat

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Drona buzau ai protv
PRO TV/imagine generată cu AI

Forțele Aeriene Române au doborât în nici 48 de ore trei drone militare care au intrat în spațiul aerian al României, fapt pentru care președintele Nicușor Dan a condamnat ferm Rusia pentru aceste incidente.

autor
Alexandru Toader

Agenția oficială de presă a Rusiei și, totodată, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului - TASS - s-a referit la incidentele din România prin intermediul unei știri intitulată „Al treilea UAV din ultimele zile a fost doborât deasupra României”.

Dar, așa cum poate era de așteptat, în știre apare reacția lui Nicușor Dan vizavi de noul incident, dar nu și rândurile prin care președintele României a condamnat Rusia pentru evenimentele din aceste zile care au avut loc pe teritoriul României.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață la ora 10:13 de un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale românești din zona Sulina-Chilia”, a scris acesta pe Facebook (rețea interzisă în Rusia, deținută de Meta, o companie recunoscută ca extremistă în Rusia).

Ministerul Apărării din România a confirmat, de asemenea, doborârea dronei. Aceasta este a treia dronă doborâtă în spațiul aerian al țării în ultimele zile.

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Se desfășoară o anchetă în legătură cu dronele doborâte ieri și astăzi”, a adăugat șeful statului”, a scris TASS.

Astfel, din mesajul integral al președintelui lipsește faptul că Nicușor Dan anunțase că ancheta autorităților române a stabilit că drona doborâtă vineri era de tip Shahed, exact UAV-ul utilizat de Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Totodată, Nicușor Dan a anunțat prin intermediul mesajului său că România va formula un protest diplomatic față de statul rus, după finalizarea cercetărilor privind celelalte două aparate.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea, alături de aliații noștri”, a transmis Nicușor Dan. 


Ambasadorul rus, convocat la Ministerul Afacerilor Externe 

Ministrul de Externe Oana Ţoiu anunţă că ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, în urma incidentelor din ultimele zile în care drone care au încălcat spaţiul aerian românesc au fost doborâte, iar în cazul primei drone confirmându-se că este de tip Shahed, utilizată de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. În celelalte două cazuri, în care drone au fost doborâte la aproximativ 10 km de Sf. Gheorghe şi la 12 km de Sulina, deasupra Mării Negre, cercetările sunt în curs, scrie News.ro.

"Astăzi dimineaţă, la ora 10:13, un nou avion fără pilot a fost doborât de un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Felicit piloţii români şi echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul şi eficienţa cu care îşi îndeplinesc misiunile. Prin acţiunile lor, ei contribuie la apărarea teritoriului naţional şi la siguranţa cetăţenilor români", scrie Ţoiu pe X.

"Ea reaminteşte că, potrivit anchetei desfăşurate de Parchetul General, avionul fără pilot doborât vineri dimineaţă este de tipul Shahed, utilizat de Federaţia Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Anchetele privind avioanele fără pilot doborâte ieri şi astăzi sunt în curs. Protestul diplomatic al României împotriva Federaţiei Ruse va fi bazat pe aceste anchete. Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue să încalce spaţiul aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian NATO şi spaţiu aerian al Uniunii Europene", notează ministrul de Externe.

Ea afirmă că astfel de acţiuni sunt inacceptabile, iar autorităţile române le tratează cu cea mai mare seriozitate, alături de aliaţi.

"În urma acestor încălcări repetate, Ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României", anunţă Oana Ţoiu.

Câte drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, de la începutul invaziei ruse în Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri în apropierea graniței cu România. În acest interval, 33 de drone rusești au încălcat spațiul aerian românesc, cel mai recent incident fiind consemnat la 26 iulie 2026.

Totodată, autoritățile române au descoperit fragmente de drone sau aparate de zbor întregi pe teritoriul țării în aproximativ 50 de cazuri.

Sursa: TASS News.ro

Etichete: drona, Rusia, nicusor dan,

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