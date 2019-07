Rudele Luizei, testate cu detectorul de minciuni. "Au zis că ştim de ea şi nu vrem să spunem"

Familia Luizei Melencu - cealaltă fată care i-ar fi căzut victimă lui Gheorghe Dinca - acuză nereguli şi indiferenţă în modul în care a fost tratată dispariţia tinerei de 18 ani.

Poliţiştii care au anchetat dispariţia Luizei le-ar fi supus pe rude la testul poligraf - pentru că ar fi avut bănuieli că membrii familiei ştiu unde se afla tânăra de 18 ani, dispărută în aprilie.

"Pe noi ne-a dus la Târgu Jiu să ne pună la detectorul de minciuni, că noi ştim de ea şi nu vrem să spunem”, declară bunica Luizei

Giorgiana Hosu, procuror şef adjunct DIICOT, susţine însă că, în opinia sa: „Nimeni nu trebuie să se simtă jignit dacă i se cere adminsitrarea unei probe."

Sora Luizei, sunată de un poliţist care i-a făcut reproşuri

La rândul ei, sora Luizei susţine că un poliţist din Coşoveni a sunat-o duminică pentru a-i reproşa faptul că familia ei a declarat că Poliţia Coşoveni nu făcut nimic pentru a rezolva cazul. “M-a sunat Poliţia de la Coşoveni, pe mine, ieri dimineaţă, că de ce îi acuzăm pe ei că nu s-a făcut dreptate. Ce dreptate au făcut ei? Au lăsat două fete să moară? (...) Că de ce a dat mama declaraţii”, a declarat sora Luizei.

Ea a spus că nu ştie ce poliţist era la telefon, dar că poliţiştii din Coşoveni aveau numărul ei de telefon.

Ce i-a spus procurorul de caz mamei Luizei

Mama Luizei a spus că nu a primit date oficiale despre fiica ei în ultimele zile şi că tot ce ştie sunt informaţiile prezentate de presă, iar luni dimineaţă l-a sunat pe procurorul de caz şi acesta i-a spus că îi pare rău şi că vrea să vorbească personal, nu la telefon.

“Nu, noi am auzit de la televizor. Nu ne-au spus nimic (oficial n.r.) (...) Procurorul de caz, două cuvinte mi-a zis, că vrea să vorbească cu mine personal, nu prin telefon. Atât. Că îi pare rău”, a spus mama Luizei Melencu.

Luni, mama Luizei, alături de alte rude ale fetei au depus lumânări în apropierea porţii locuinţei lui Dincă.

Poliţia le-ar fi spus că Luiza "e majoră şi a plecat cu un iubit"



Atât mama Luizei cât şi alte rude ale fetei au susţinut că Poliţia Coşoveni, instituţia care s-a ocupat iniţial de dosar, a abordat superficial cazul de dispariţie şi a spus familiei că Luiza ar fi putut fi plecată împreună cu un iubit, “un Făt-Frumos”.

Familia a dezvăluit că mama și bunica fetei au mers de mai multe ori la poliție pentru a reclama dispariția fetei, dar oamenii legii nu le-au dat atenție.

“Eu am pus-o la ocazie, a ajuns bine la Caracal, ne-a sunat la 11 jumate că e în ocazie şi vine acasă şi am aşteptat-o până în ziua de astăzi şi n-a mai venit Luiza. Poliţia ne-a spus că e majoră, că s-a căsătorit şi ei n-o găsesc, că dacă a plecat cu iubit. Nu îşi fac datoria”, a declarat sâmbătă bunica Luizei.

Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeană Dioşti, a dispărut la mijlocul lunii aprilie după ce a spus familiei că va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.

În cazul crimelor din Caracal cinci ofiţeri şi trei agenţi de poliţie sunt cercetaţi.