Bunica Luizei: "Poliţia ne-a spus că e majoră şi n-o găsesc, dacă a plecat cu iubitul"

Printre oamenii adunaţi sâmbătă în faţa casei lui Gheorghe Dincă s-au aflat şi rudele Luizei - adolescenta care a dispărut fără urmă în luna aprilie. Oamenii spun că poliţia nu ar fi încercat cu adevărat să o caute pe fată.

Luiza Mihaela Melencu, în vârstă de 18 ani, a dispărut în 14 aprilie. Ea plecase de acasă, către Caracal, pentru rezolvarea unor probleme personale. La acel moment, era elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnic Costin D. Neniţescu din Craiova. Ultima oară când a fost văzută, fata ar fi urcat într-o maşină luată la ocazie, aşa cum a procedat şi Alexandra.

Familia Luizei, a dezvăluit că mama și bunica fetei au mers de mai multe ori la poliție pentru a reclama dispariția fetei, dar oamenii legii nu le-au dat atenție.

"Eu am pus-o la ocazie, a ajuns bine la Caracal, ne-a sunat la 11 jumate că e în ocazie şi vine acasă şi am aşteptat-o până în ziua de astăzi şi n-a mai venit Luiza. Poliţia ne-a spus că e majoră, că s-a căsătorit şi ei n-o găsesc, că dacă a plecat cu iubit. Nu îşi fac datoria”, a declarat sâmbătă bunica Luizei.

"O copie trasă la indigo. Numai că ea are 3 zile, Luiza are 4 luni. Până nu primim testul ADN nu pot să confirm sau să spun, să acuz o persoană care, dar să sperăm că nu e aşa. Probabil sunt şi şanse şi mari şi mici. Până nu avem un răspuns pozitiv nu pot să acuz pe cineva”, spune mama Luizei.

Şi în cazul dispariţiei Luizei, principalul suspect este Gheorghe Dincă, care neagă însă toate acuzaţiile. El a fost arestat preventiv sâmbătă.