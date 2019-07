De ce a demisionat ministrul Moga. Buzatu: ”Cred că nu a mai putut rezista”

Vicepreşedintele PSD Dumitru Buzatu este de părere că demisia ministrului de Interne, Nicolae Moga, este o consecinţă a presiunii mediatice şi politice apărute pe fondul cazului de la Caracal.

Buzatu a declarat că dubla crimă de la Caracal a pus PSD în situaţia de a fi culpabilizat pentru acţiunile criminalilor.

"Într-o asemenea presiune, cum este aceea mediatică şi politică creată în ultimele zile şi în condiţiile în care în permanenţă apar tot felul de factori, bineînţeles, manipulatori, în care este culpabilizat PSD-ul inclusiv pe acţiunile criminalilor, Nicolae Moga cred că nu a mai putut rezista. Cred că nu a putut rezistat acestei presiuni şi şi-a dat demisia", a afirmat Buzatu, potrivit Agerpres.

Vicepreşedintele social- democrat acuză politizarea excesivă a evenimentului produs săptămâna trecută în judeţul Olt.

"Evident că este prea puternic politizat. Domnul preşedinte Iohannis îşi întrerupe concediul şi vine să arunce acuze la adresa PSD. În SUA, în toată lumea asta, sunt momente în care se petrec tragedii umane de acest gen şi evident că nu este vinovat Trump sau alţi conducători (...) Noi trebuie să înţelegem odată treaba asta. Nu trebuie să destructurăm statul acesta cap-coadă. Nu este nici al PSD, nici al PNL, nici al USR, nici al Bisericii Ortodoxe. Este al statului român", a mai adăugat Dumitru Buzatu.

Nicolae Moga a anunţat, marţi, că a demisionat din funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

"În urma discuţiei pe care am avut-o în această dimineaţă cu primul-ministru al României, Viorica Dăncilă, am decis să mă retrag din funcţia de ministru al Afacerilor Interne. Am luat această hotărâre pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat în urma unei activităţi deficitare a unor angajaţi ai săi care au fost destituiţi sau urmează să fie sancţionaţi", a declarat Nicolae Moga la Palatul Victoria.