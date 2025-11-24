Un turist epuizat și cu hipotermie i-a alertat pe salvamontiști, care l-au căutat 7 ore în Bucegi, fără să-l găsească

Un turist aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie şi care a cerut ajutor este căutat încă de azi noapte de către salvamontiştii din Râşnov şi Braşov.

Persoana căutată a indicat că s-ar afla în apropierea Lacului Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, însă, ajunşi în zona respectivă, salvatorii montani nu l-au găsit. După şapte ore de căutări, salvamontiştii au întrerupt acţiunea din cauza vremii nefavorabile, dar au reluat-o luni dimineaţă.

Salvamontiştii braşoveni au informat, duminică noapte, că o echipă „de prim-răspuns”, formată din şapte salvatori montani şi voluntari din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, intervine de urgenţă pentru localizarea şi acordarea primului ajutor unei persoane aflate în apropiere Lacului Ţigăneşti.

Potrivit salvatorilor montani, această persoană a solicitat ajutor, afirmând că se află într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie.

„Având în vedere starea victimei, de la Braşov a plecat încă o echipă de sprijin”, a precizat sursa citată.

Salvamontiştii au informat că, „din păcate”, persoana căutată nu a fost localizată în zona indicată, iar după şapte ore de căutări, în cursul dimineţii de luni, în jurul orei 5:00, salvatorii montani s-au retras din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Potrivit aceleiaşi surse, luni dimineaţă, la ora 7:00, căutările au fost reluate, iar în sprijin au fost solicitaţi salvamontişti din cadrul Salvamont Zărneşti, Salvamont Predeal, precum şi o echipă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Braşov, la această oră acţiunea fiind în dinamică.

