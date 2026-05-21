Aceștia au fost deja condamnați la închisoare în țările din care provin, dar se sustrag executării pedepsei. Sunt considerați periculoși, iar autoritățile judiciare avertizează populația să le semnaleze prezența, fără a-i aborda. Românul Cristian Dumitru Mazilu, condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri și deținere de arme și muniție, se află pe listă.

„Unii dintre cei mai căutați fugari din Europa sunt încă în libertate, în ciuda faptului că au fost condamnați la ani de închisoare pentru infracțiuni grave. O nouă campanie internațională lansată astăzi solicită publicului să ajute la schimbarea acestei situații. Campania, coordonată pe platforma EU Most Wanted, pune în lumină infractorii condamnați care au primit pedepse cu închisoarea de cel puțin cinci ani, dar continuă să se sustragă justiției dincolo de granițe”, anunță, joi, Europol, într-un comunicat de presă.

Instituția anunță că participă autorități din 11 țări: Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, România și Suedia.

Fugarii incluși în campanie au fost condamnați pentru infracțiuni variind de la trafic de droguri, jaf și extorcare până la crimă.

„Fiecare țară participantă a selectat un infractor căutat la nivel național, al cărui caz ilustrează amploarea și diversitatea amenințărilor criminale cu care se confruntă în Europa”, se mai arată în comunicatul de presă.

• Belgia: o persoană în vârstă de 68 de ani, condamnată la 29 de ani pentru crimă

• Cehia: o persoană în vârstă de 51 de ani și una în vârstă de 65 de ani, condamnate la 23, respectiv 12 ani pentru trafic de droguri

• Danemarca: o persoană în vârstă de 25 de ani, condamnată la 25 de ani pentru crimă

• Estonia: o persoană în vârstă de 53 de ani, condamnată la 12 ani pentru trafic de droguri

• Ungaria: o persoană în vârstă de 33 de ani, condamnată la 10 ani pentru participare la o organizație criminală

• Lituania: o persoană în vârstă de 59 de ani, condamnată la 13 ani pentru trafic de droguri

• Luxemburg: o persoană în vârstă de 34 de ani, condamnată la 12 ani pentru extorcare și șantaj

• Olanda: o persoană în vârstă de 35 de ani, condamnată la 5 ani pentru tentativă de omor, jaf armat și extorcare

• Polonia: o persoană în vârstă de 62 de ani și una în vârstă de 72 de ani, ambele condamnate la 8 ani pentru trafic de droguri, jaf armat și participare la o organizație criminală

• România: o persoană de 39 de ani, condamnată la 9 ani pentru trafic de droguri

• Suedia: o persoană de 33 de ani, condamnată la 14 ani pentru crimă

„Fugarii se bazează adesea pe anonimat pentru a rămâne ascunși. Se deplasează prin alte țări, se integrează în viața de zi cu zi și se bazează pe presupunerea că timpul îi va face să dispară din atenția publică. Această campanie își propune să elimine acest lucru”, au mai transmis polițiștii.

Aceștia precizează că fiecare profil prezentat pe platformă reprezintă o persoană deja condamnată de instanțe, dar care încă nu și-a ispășit pedeapsa. Informațiile pot fi transmise anonim prin intermediul platformei.

Campania încurajează cetățenii din întreaga Europă să examineze cu atenție profilurile publicate pe site-ul web EU Most Wanted și să raporteze orice informație care ar putea ajuta anchetatorii.

Most Wanted din România - Mazilu Cristian Dumitru

Autoritățile judiciare din România l-au ales pentru această campanie pe Mazilu Cristian Dumitru.

În 2021, acesta a comis încălcări ale regimului armelor și munițiilor, având la domiciliu o armă de foc letală și muniție.

De asemenea, în același an, el, împreună cu alți doi inculpați, a importat din Spania și a încercat să ascundă canabis, cu intenția de a-l vinde pe piața drogurilor.

Mai mult, la domiciliul său a fost găsită și o cantitate de canabis, care era depozitată pentru vânzări ulterioare. Toate aceste infracțiuni au fost luate în considerare de judecător, care l-a condamnat la 9 ani de închisoare.

„Este considerat un individ violent și periculos. Vă rugăm să fiți alături de noi și să ne anunțați dacă observați prezența sa undeva, prin intermediul sistemului de informații EUMW”, au mai transmis polițiștii Europol.