Cei mai buni ne vor reprezenta la olimpiada internațională. E un prilej bun să pregătim specialiști pentru o industrie care are mare nevoie.

Pe cât de bine arată atacurile cibernetice în filmele de la Hollywood, pe atât de rău sunt ele, de fapt, în realitate. Și am văzut că pot afecta orice - inclusiv cele mai mari aeroporturi din Europa, fabrici ori infrastructuri critice. Pentru hackeri e un business care produce zeci de miliarde de euro în fiecare an și investesc în găsirea unor noi căi de atac. De aceea e nevoie și de profesioniști care sunt pregătiți încă de pe băncile școlilor. Iar aici stăm bine: deși în școli nu există materie dedicată, sute de elevi învață pe cont propriu ce înseamnă securitatea cibernetică și de ce este importantă.

Corespondent PRO TV: „Securitatea cibernetică este o industrie care valorează sute de miliarde de dolari, iar această cifră este în continuă creștere. Specialiștii spun că în următorul deceniu, valoarea acestei industrii va ajunge la peste un trilion de dolari. Dar aici intervine o problemă: la nivel global este nevoie de 4 milioane de specialiști și asta se resimte și în România – atât în mediul privat, cât și în instituțiile statului.”

Elevii descoperă vulnerabilități informatice

Există chiar și o competiție: Olimpiada Națională de Securitate Cibernetică. Aceasta a avut loc weekendul trecut la București. Elevi din toată țara au intrat pe un teren de antrenament care îi pregătește pentru o meserie din ce în ce mai căutată.

Cătălin a început să se pregătească pentru olimpiadă încă de anul trecut, din septembrie. A găsit singur o organizație care l-a trecut prin toată programa. A trecut de faza județeană în Prahova, apoi a venit la națională în București, unde a reușit să ia mențiune.

Elev: „Securitatea cibernetică devine din ce în ce mai importantă. Totul se digitalizează, până la urmă trebuie să fie cineva acolo care să apere totul. Să zicem că lucrez la o bancă și apăr de anumiți hackeri rețeaua de internet. E foarte multă materie, adică atunci când intri ca începător e foarte mult. Dar dacă îți place și ai pasiune, treci peste acest hop foarte ușor.”

În timpul olimpiadei au atacat sisteme informatice, au descoperit vulnerabilități, au analizat date, rețele și au căutat indicii pentru a descoperi atacuri.

Profesorii avertizează asupra deficitului

Elev: „Mă gândesc la asta ca la ceva ce vezi în filmele cu hackeri de la Hollywood. Sunt diferite exploituri, scripturi pe care trebuie să le folosești. M-am pregătit singur, nu am avut ajutor de la profesori, pentru că într-adevăr materia nu e ceva ce înveți la liceu, e mai mult bazată pe facultate. În România, securitatea cibernetică nu este predată în școli sau licee. Adevărul e că nu ar fi ușor să facem asta. E un domeniu complex, unde specialiștii, puțini câți sunt, se duc spre mediul privat, care plătește mult mai bine decât orice salariu de profesor. Iar pentru elevii pasionați de acest domeniu lipsa de pregătire formală este un hop pe care trebuie să îl treacă singuri.”

Elev: „Mă pregătesc pe cont propriu de câțiva ani. Am participat și anul trecut la olimpiada națională. Sunt de părere că ar trebui să fie și mai multă pregătire în școli, dar, din păcate, în momentul de față nu se face mare pregătire. Însă securitatea cibernetică este un risc care ne afectează pe toți: date personale, conturi de economii, pozele din propriile noastre telefoane, toate pot fi țintă pentru hackeri. Ceea ce înseamnă că nu e suficient să pregătim specialiști. Cu toții trebuie să știm cum să ne protejăm în mediul digital.”

Elev: „Eu sunt de părere că ar trebui măcar pe securitate cibernetică, pe partea de a ne proteja de atacuri, să știm să ne protejăm de acestea. Mi se pare esențial pentru viitor, măcar bazele.”

Profesor: „Este un domeniu important pentru că apără multe produse software care sunt în piață, precum și aparate și alte lucruri fizice la care ne e mai ușor să ne gândim. Dar cele software, fiind mult mai abstracte, lumea tinde să le ignore și să le asocieze cu lucruri enervante, cum ar fi cookie-urile.”

Atacurile informatice se înmulțesc constant

Pierderile financiare rezultate din atacurile cibernetice depășesc 10 trilioane de dolari la nivel global, adică jumătate din produsul intern brut al Chinei sau o treime din PIB-ul Statelor Unite ale Americii. România se confruntă constant cu astfel de atacuri care vizează instituțiile statului sau marile companii.

Ultimul raport al Directoratului Național de Securitate Cibernetică arată o creștere de 40% a fraudelor online și o creștere de aproape 300% a atacurilor de tip malware, adică programe create special pentru a deteriora sisteme informatice. DNSC spune că România este zilnic ținta a între 20.000 și 30.000 de atacuri cibernetice. Riscurile cresc constant, la fel și cererea de specialiști.

Sorin: „Într-o lume în care tehnologia, vrând-nevrând, are interferențe cu orice activitate din viața noastră, o competiție de securitate cibernetică mi se pare extrem de importantă. La nivel de performanță e de remarcat faptul că România participă în fiecare an la aproximativ 50 de competiții internaționale, o mare parte fiind pe zona de informatică. Este important ca elevii să devină într-un timp scurt specialiști. Pentru că vedem că sunt o mulțime de oameni care încă își pun parola la mail 123456 și cred că nu s-a mai gândit nimeni la asta. Securitatea cibernetică este un lucru extrem de important acum, când foarte multe dintre activitățile noastre s-au mutat în mediul digital. Aceasta nu ar putea avea loc fără o colaborare foarte bună între, pe de-o parte, Ministerul Educației, pentru că vorbim de elevi din sistem, pe de altă parte Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, mediul privat care oferă platformele de lucru. Aici cuvântul important este colaborarea, pentru că singur sistemul de educație nu poate susține o astfel de competiție. Trebuie avut în vedere că este un domeniu de înaltă tehnologie. Nu putem avea un specialist în fiecare școală.”

Cei mai buni 30 de participanți au fost selectați pentru o tabără de pregătire, un fel de cantonament. Apoi, din cei 30, doar 4 ne vor reprezenta la olimpiada internațională care va avea loc peste o lună, în Tunisia.