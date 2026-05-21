Senatorul Victoria Stoiciu a declarat că a transmis că este nevoie urgentă de un guvern stabil şi că acesta trebuie să menţină „un cordon sanitar clar fără niciun fel de concesii faţă de forţele extremiste din Parlament".

„Am participat la consultarea pe care preşedintele României, Nicuşor Dan, a organizat-o cu parlamentarii neafiliaţi, ocazie cu care am transmis următorul mesaj. În primul rând, am spus că este nevoie urgent de un guvern stabil, pentru că ştim cu toţii că atribuţiile unui guvern interimar sunt limitate, iar momentul de faţă necesită foarte multe reforme şi foarte multe decizii pe care doar un guvern permanent le poate lua. Mesajul meu către domnul preşedinte a fost următorul: premierul pe care îl va desemna şi Guvernul care urmează să îl votăm trebuie să aibă în vedere să menţină un cordon sanitar clar şi fără niciun fel de concesii în raport cu forţele extremiste din Parlament", a afirmat Stoiciu.

Ea a mai spus că nu este de acord cu un guvern minoritar, iar un guvern tehnocrat nu este o soluţie optimă.

Alegeri anticipate

Deputatul Robert Alecu a menţionat că este nevoie de alegeri anticipate. „Poziţia mea ca deputat neafiliat, a partidului din care fac parte - partidul Acţiunea Conservatoare - este că reprezintă singura soluţie sănătoasă şi democratică întoarcerea la voinţa poporului şi declanşarea alegerilor anticipate", a spus acesta.

Deputatul Dumitru Coarnă a transmis propunerea ca preşedintele să desemneze un premier din zona PSD - AUR, care să îşi asume o formulă de guvern. „Atâta timp cât am susţinut moţiunea de cenzură din 5 mai 2026, logica juridică şi morală spune că cei care au votat moţiunea ar trebui să îşi asume şi guvernarea. În opinia mea, am propus şi am încercat să îl conving pe domnul preşedinte că are şi Constituţia de partea dumnealui, articolul 103, poate să desemneze un premier din zona PSD - AUR, partide care, împreună cu neafiliaţii, să îşi asume guvernarea", a precizat Coarnă.

Premierul tehnocrat nu e o soluție

Deputatul Mariana Vârgă a afirmat că a propus ideea unui guvern susţinut de toate forţele parlamentare şi a unui premier politic.

„Am promovat ideea unui guvern asumat de toate forţele parlamentare, pentru că suntem într-o criză evidentă, survenită unei stări de austeritate destul de gravă, care a afectat cetăţenii României foarte mult. De asemenea, am promovat ideea unui premier numit politic, pentru că un premier tehnocrat nu îşi asumă politic, nu decontează politic şi nu are responsabilitatea unui premier politic. Am antamat şi ideea numirii unui vicepremier şi a miniştrilor tehnocraţi şi desigur am pus şi problema ca preşedintele să aibă în vedere şi această elită a parlamentarilor independenţi neafiliaţi din Parlamentul României, pregătiţi", a mai spus aceasta.

Deputatul Aurora Tasica-Simu, preşedinte al Partidului Unit, a precizat că membrii partidului sunt pregătiţi să vină cu aportul lor pentru a forma un guvern stabil.

„Am transmis faptul că membrii Partidului Unit sunt pregătiţi să îşi asume şi să vină cu aportul lor pentru a forma un guvern stabil, să susţină cu cele cinci voturi un guvern şi un prim-ministru care vine cu un program pentru cetăţenii români, un program care să nu fie de genocid social, care să nu fie de împovărare a poporului român, care să nu fie de înstrăinare a activelor statului, a resurselor strategice şi de sărăcire a poporului. Vom susţine acest guvern în momentul în care vom vedea programul de guvernare şi propunerea domnului preşedinte", a spus aceasta.

Deputatul Raisa Enachi a precizat, în calitate de membră a Partidului Republican din România, că va susţine un premier care să fie aproape de oameni.

„I-am spus preşedintelui că eu voi susţine un premier care să vină aproape de oameni, iar austeritatea în România să se înceapă de sus în jos şi păturile sociale, şi aici vorbim de persoanele cu dizabilităţi, de elevi, de mame - să nu mai fie atât de mult înjosite. Deci, să nu mai venim cu pachete, că cunoaştem toţi că au fost pachete peste pachete, aşa nu se face economie", a afirmat ea.

Deputatul Ciprian Ciubuc a declarat că parlamentarii neafiliaţi vor juca un rol decisiv în crearea noului guvern şi vor susţine un executiv care va lua în considerare şi doleanţele lor.

„Viitorul guvern va fi pus de neafiliaţi. Neafiliaţii vor juca un rol decisiv în crearea noului guvern. Tocmai de asta ne-a chemat domnul preşedinte astăzi aici. Noi nu dorim să fim doar un instrument de şantaj sau negociere între partidele mari care vor propune un prim-ministru, de asta vrem să discutăm asupra programului de guvernare. Noi, neafiliaţii, avem în spate nişte alegători care ne-au trimis în parlament şi vom susţine un guvern care ne va lua în considerare şi doleanţele noastre, în caz contrar să ne întoarcem la alegeri anticipate. Cei care au dat jos acest guvern - PSD şi AUR - să-şi asume şi să vină cu propunerile concrete pentru viitorul guvern, iar noi să stăm să discutăm punctual de programul de guvernare", a mai spus Ciubuc.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, la Palatul Cotroceni, discuţii cu parlamentarii din grupurile Uniţi pentru România, PACE - Întâi România şi cu cei neafiliaţi privind situaţia economică şi politică a ţării.