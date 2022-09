Românii, tot mai reticenți în a cumpăra o casă. Care sunt motivele ce-i determină să renunțe la credite

În iulie, de pildă, au fost raportate cu 4000 de ipoteci mai puține, față de aceeași lună a anului trecut potrivit Agenției Naționale de Cadastru. În același timp, cresc vânzările de locuințe premium, unde oamenii înstăriți plătesc, de regulă, cu banii jos.

Un apartament din Cluj-Napoca are 85 de metri pătrați și costă 280.000 de euro. Și clienți au fost.

Sorin Sucală, proprietarul unui agenții imobiliare: „Oferte cash am primit pentru acest imobil. Ofertele erau puțin sub prețul solicitat inițial și din plată cash, bani din surse proprii, nu credit. Am observat o scădere de aproximativ 30 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut în ceea ce privește creditarea. În ultima perioadă avem cinci clienți care au renunțat să mai cumpere, după ce au avut și creditele pre-aprobate”.

Cererea pentru apartamentele modeste scade

În schimb, cererea pentru apartamentele mai modeste, care se cumpără de regulă cu un credit imobiliar, scade.

Gabriel Blăniță, director Colliers: „Dobânda la care românii se împrumută atunci când își achiziționează locuința a venit la pachet și cu alte evenimene care au făcut ca oamenii să se mai gândească o dată înainte de achiziții importante, avem un război în Ucraina care de regulă mai amână intenția de achiziție, avem multe evenimente economice care sperie lumea și pun pe gânduri înainte să investească. Vom vedea mai puține tranzacții pe aceste proiecte în următoarele trimestre, pentru că, din ce în ce mai mult, românii nu își vor permite costul creditului”.

A scăzut și cererea pentru creditele „Noua Casă”

Și cererea pentru creditele „Noua Casă” a scăzut. Anul acesta, doar puțin peste jumătate din plafonul de 1.500.000.000 de lei pentru Noua Casă s-a consumat, deși au trecut cinci luni de la lansare. Anul trecut, întreaga sumă s-a dat în două luni de zile.

Dumitru Nancu, președintele Fondului Național de Garantare: „S-a epuizat 54 la sută din plafonul alocat, de 1.500.000.000, adică 803.000.000 de lei au fost consumate, cu o finanțare de 1.600.000.000 miliarde de lei. Șase mii de români în acest moment au obținut un credit Noua Casă. 85 la sută sunt pentru locuințe până în 70.000 de euro, iar 15 la sută se duc pe locuințele de 140.000 de euro”.

O tendinţă nouă pe piață este construcția de ansambluri rezidențiale destinate exclusiv închirierii.

Gabriel Blăniță, director Colliers: „Dacă e să comparăm rata pentru un apartament cu chiria, pentru același apartament, chiria devine mai mică decât rata. Statul cu chirie e mai avantajos, asta e și motiv pentru care vedem cerere mare pe zona de închirieri și dezvoltare care pregătesc proiecte destinate exclusiv închirierii”.

David Coman, agent imobiliar: „O mare parte din clienții noștri optează acum să închirieze, în loc să cumpere, deci amână oarecum”.

În iulie 2022 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 57.310 de locuințe, cu două mii mai puține față de iulie 2021. Numărul ipotecilor, la nivel național, în iulie 2022, a fost de 23.656, cu aproape patru mii mai mic față de iulie 2021, arată Agenția Națională de Cadastru.

