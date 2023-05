Din ce în ce mai multe femei devin meseriașe în propria casă. „Unde te descurci singură? -Să montez mobilă, să schimb un bec”

Pentru că pe piață se găsesc tot mai greu meșteri pricepuți, oamenii își zugrăvesc casele singuri și fac reparații când au o urgență, după ce caută informații pe Internet.

Mai mult decât atât, crește considerabil și numărul femeilor care știu să schimbe un bec, ori să folosească o șurubelniță și un patent.

Dacă vor să zugrăvească o cameră, ori să monteze o baterie la chiuvetă, mulți învață să se descurce singuri cu ajutorul tutorialelor de pe Internet sau al unor prieteni care sunt mai experimentați.

7 din 10 zece români sunt meseriași la ei acasă

Un studiu recent arată că 7 din 10 zece români fac singuri reparațiile din casă, fără să mai cheme un meseriaș, în special când vine vorba de baie și bucătărie.

Cum era de așteptat, bărbații sunt cei care merg în număr mare la magazinele de bricolaj, în timp ce peste 60% dintre femei spun că se descurcă singure la nevoie.

· Bucătărie și Baie - 55%

· Hol - 34%

· Living - 31%



· 79% dintre bărbați fac reparații și amenajare interioară în propriile case

· 62% dintre femei fac reparații și amenajare interioară în propriile case

Femeie: „Dacă e la baie problema, chem meseriașul”.

R: Unde te descurci singură?

Femeie: „Să montez mobilă, să schimb un bec, cam la toate”.

Cei care și-au făcut curaj să facă singuri mici reparații spun că, în general, găsesc greu un electrician priceput, ori un instalator.

Casnic: „Rezolv eu. Nu mai am cu cine să fac treabă. Nu mai există specialiști sau cer cât nici măcar nu am pensie și aici am încheiat discuția”.

Casnic: „La zugrăvit nu, la altele da, mă bag”.

Casnic: „Mă descurc singur. Dacă nu este foarte grav. Cu sculele de acum poți face multe. Dacă este ceva mai grav, de exemplu dacă se scurge ceva la vecinul, chemăm pe cineva, poate are de schimbat parchetul sau ceva care este mai grav”.

Tendința este confirmată și de cei care au afaceri în aceste domenii. Numărul clienților care apelează la un meseriaș a scăzut față de anii trecuți. Oamenii sună doar atunci când situația de acasă este peste puterile lor.

Eusediu Margasoiu, antreprenor: „Numărul de joburi în primele patru luni ale acestui an au scăzut cu 19%. Înseamnă că oamenii au apelat mai puțin la aplicația noastră. Fie au avut nevoi mai mici, fie au făcut asta din rațiuni financiare. Faptul că avem inflația pe care o avem te face să fii mai atent la aceste aspecte”.

Potrivit unui studiu recent, tinerii au cel mai mic interes când vine vorba de rezolvarea unor probleme în casă. La polul opus sunt cei de peste 45 de ani, care au mai învățat meserie în școli.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 09-05-2023 18:26