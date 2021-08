iLikeIT. S-a lansat aplicația românească Solved, pentru cei care au nevoie de instalatori, electricieni sau alți meseriași

Pandemia a fost un prilej bun pentru renovarea locuinței. Patru din zece români din mediul urban au făcut asta în prima jumătate a anului 2020.

Provocarea a fost, însă, găsirea meseriașilor potriviți. Iar pentru asta exista acum o aplicație: Solved.

De la instalatori, tâmplari și mecanici, până la tehnicieni de unghii, Solved oferă o gamă largă de furnizori de servicii care să răspundă imediat nevoilor.

În această aplicație, atât meseriașii, cât și clienții primesc feedback unul de la celălalt, astfel încât ceilalți utilizatori să aibă o imagine clară asupra calității serviciilor.

Marius Chiriac, dezvoltator Solved: ”Aplicația este, așa cum ai spus și tu, complet gratuită. Rulează în peste 10 limbi: română, engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, suedeză, rusă, arabă, chineză - ceea ce înseamnă că aplicația este disponibilă în peste 50 de țări în care sunt vorbite aceste limbi.”

Deocamdată, însă, cei mai mulți meseriași înscriși în Solved sunt din București.

”În prezent există peste 500 de meseriași înscriși din București și în București, și peste 2500 de utilizatori totali ai aplicației. Sunt foarte puține conturi în străinătate, într-adevăr, însă majoritatea conturilor aparțin utilizatorilor din București și câțiva de prin țară.” - mai spune Chiriac la iLikeIT.

Dragoș Ion, inginer auto/mecanic: ”Când am auzit prima dată de aplicație de la un prieten, am fost curios să încerc. Am crezut că este o oportunitate bună de a-mi atrage potențialii clienți. Am descărcat-o, interacțiunea a fost foarte ușoară, mi s-a părut super ușor de utilizat”.

Cu aplcația Solved puteți găsi instalatori, electricieni, tehnicieni, contabili sau arhitecți, care să vă rezolve problemele - iar tarifele percepute de aceștia sunt discutate direct cu clientul.

”În momentul în care îi accesezi profilul, poți citi și feedback-urile primite, poți verifica și pozele de la lucrările anterioare, și poți să-ți dai seama din asta cât de căutat a fost meseriașul și cât de solicitat. Și apoi poți să-l contactezi, bineînțeles știind că va răspunde imediat că va confirma dacă este ceea ce cauți din punct de vedere al prețului” - mai spune Marius Chiriac.