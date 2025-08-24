Românii s-au luat la ceartă cu străinii într-o fabrică din Mararamureș. Poliția a intervenit de urgență

24-08-2025 | 07:45
politia romana
Polițiștii din Baia Mare au intervenit în noaptea de vineri spre sâmbătă pentru a aplana un conflict violent între angajații unei societăți comerciale, petrecut în timpul schimbului de noapte între lucrători români și străini.

autor
Mihai Niculescu

„Astă-noapte (noaptea de vineri spre sâmbătă n.red.), în jurul orei 00:10, polițiștii din municipiul Baia Mare au fost solicitați, prin apel unic de urgență 112, de către un tânăr, să intervină pentru aplanarea unei stări conflictuale. De urgență, polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit că în incinta unei societăți comerciale, între mai mulți angajați, pe fondul unor discuții în contradictoriu, a izbucnit un conflict", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Florina Meteș, citată de Agerpres.

Dosar penal pentru tulburarea ordinii publice

Conform sursei citate, polițiștii din Mamramureș au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice și continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale.

Detalii despre natura conflictului

Potrivit unor surse apropiate anchetei, incidentul a izbucnit între angajați români și străini de la o societate comercială care produce mobilier. Conflictul s-a petrecut în timpul schimbului trei, când tensiunile acumulate între grupurile de lucrători au degenerat într-o altercație care a necesitat intervenția forțelor de ordine.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 24-08-2025 07:28

