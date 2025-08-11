Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice

Un bărbat din județul Maramureș a fost ucis de cumnatul lui pentru că ar fi încercat să-și refacă viața după ce soția murise din motive medicale în urmă cu mai mulți ani. Victima a fost înjunghiată, iar suspectul va fi supus unei expertize psihiatrice.

Cei doi cumnați locuiau la câteva case distanță unul de altul. Între ei erau tot mai multe tensiuni în ultima perioadă, spun vecinii. Totul ar fi plecat de la dorința victimei de a-și reface viața după ce soția lui, sora suspectului, a sfârșit răpusă de o boală necruțătoare în urmă cu câțiva ani.

Conflictul între ce doi s-a accentuat zilele trecute când victima în vârstă de 47 de ani s-a trezit în curte cu cumnatul lui care după un scurt schimb de replici l-a înjunghiat de mai multe ori.

După ce a fost pus la pământ, suspectul ar fi sunat la 112 și a mărturisit tot ce a facut. Imediat a ajuns la fața locului și o ambulanță, iar bărbatul rănit a fost transportat la spital. Din nefericire, acesta nu a mai rezistat și s-a declarat decesul. În tot acest timp, cumnatul victimei va fi suspus unei evaluări psihiatrice.

