Bărbat din Maramureș, ucis de cumnat după ce a vrut să-și refacă viața. Agresorul va fi supus unei evaluări psihiatrice

Stiri actuale
11-08-2025 | 13:13
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat din județul Maramureș a fost ucis de cumnatul lui pentru că ar fi încercat să-și refacă viața după ce soția murise din motive medicale în urmă cu mai mulți ani. Victima a fost înjunghiată, iar suspectul va fi supus unei expertize psihiatrice.

autor
Doina Plăcintă

Cei doi cumnați locuiau la câteva case distanță unul de altul. Între ei erau tot mai multe tensiuni în ultima perioadă, spun vecinii. Totul ar fi plecat de la dorința victimei de a-și reface viața după ce soția lui, sora suspectului, a sfârșit răpusă de o boală necruțătoare în urmă cu câțiva ani.

Conflictul între ce doi s-a accentuat zilele trecute când victima în vârstă de 47 de ani s-a trezit în curte cu cumnatul lui care după un scurt schimb de replici l-a înjunghiat de mai multe ori.

După ce a fost pus la pământ, suspectul ar fi sunat la 112 și a mărturisit tot ce a facut. Imediat a ajuns la fața locului și o ambulanță, iar bărbatul rănit a fost transportat la spital. Din nefericire, acesta nu a mai rezistat și s-a declarat decesul. În tot acest timp, cumnatul victimei va fi suspus unei evaluări psihiatrice.

Sursa: Pro TV

Etichete: maramures, ucis, cumnat,

Dată publicare: 11-08-2025 13:13

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Justiția din Sofia vrea identificarea vinovatului
Stiri externe
Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Justiția din Sofia vrea identificarea vinovatului

Justiţia bulgară a deschis o anchetă privind moartea unui angajat bulgar al ONU ucis într-un atac israelian în Gaza. Potrivit avocatului familiei, investigaţia vizează uciderea „unei persoane aflate sub protecţie internaţională”.

Ce a declarat bărbatul acuzat că și-a ucis fosta iubită, după ce a târât-o cu mașina. A spus totul la tribunal
Stiri actuale
Ce a declarat bărbatul acuzat că și-a ucis fosta iubită, după ce a târât-o cu mașina. A spus totul la tribunal

Bărbatul acuzat că şi-a răpit şi ucis fosta iubită, târând-o agăţată de portiera maşinii, cu 100 km/h, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. În faţa jurnaliştilor, la Tribunalul Arad, el a spus că nu a gândit când a făcut asta şi că îi pare rău.

Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
Stiri actuale
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h

Bărbatul din judeţul Arad suspectat că şi-a răpit şi ucis fosta iubită, al cărei cadavru a fost găsit pe un câmp, a fost reţinut.

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12