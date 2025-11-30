Românii l-au sărbătorit pe Sfântul Andrei. Credincioșii s-au adunat la biserici și la Catedrala Națională

Stiri actuale
30-11-2025 | 19:21
×
Codul embed a fost copiat

Peste o jumătate de milion de români își serbează duminică onomastica de Sfântul Andrei, Apostolul care a creștinat România. De dimineață, oamenii au venit în număr mare la bisericile cu acest hram, inclusiv la Catedrala Națională.

autor
Adriana Stere

Aceasta va fi deschisă și în următoarele două zile, apoi în sărbătorile de iarnă, din 23 decembrie până pe 8 ianuarie.

Cu privirea în sus și călcând apăsat treptele pe covorul roșu, oaspeții Catedralei Naționale merg spre clădirea care nu le încape nici vertical în ecranul de telefon.

Femeie:Pentru că băiatul meu cel mic a ales această carieră, slavă Domnului, este elev al Seminarului Teologic Ortodox, iar cel mic a absolvit Academia Forțelor Terestre Militare. Așa că sunt într-o concordanță, și ne rugăm pentru toți, slavă Domnului.”

Unii îi sărbătoresc, alții îi comemorează pe cei numiți Andrei.

Citește și
sfantul andrei
Cele mai ciudate superstiții de Sfântul Andrei din România. Mituri și legende de Sfântul Andrei explicate

Femeie:Noi nu avem, dar este ocrotitorul României, este al tuturor românilor.”

Corespondent PROTV: „Credincioșilor de rând li s-a permis să facă un pas înainte, față de sfințirea picturii de acum o lună, când au stat peste drum și în spatele gardurilor. Patriarhia a anunțat că oamenii vor putea ocupa locurile din catedrală și din curte, de la 7 dimineața au găsit interiorul plin. Majoritatea au găsit locurile ocupate și accesul limitat până la primul sfert al lungimii interioare. După câteva minute, au fost rugați să iasă, pentru a face loc unei noi serii. Numai presa a rămas tot în „țarc”, cum îl numesc jurnaliștii, așa că putem relata doar ce se întâmplă afară.”

Bărbat:Foarte aglomerat, n-am avut timp să vedem totul în amănunțit. Sper să se elibereze în timp și vom avea alt timp liber să vedem.”

Copiii au ieșit profund marcați și convinși că tocmai au vizitat un palat.

Credincioșii au mers și în Galați și Constanța pentru binecuvântare

În Galați, un șirag de sute de umbrele a înaintat prin ploaie până la racla Sfântului Andrei. Oamenii au vrut să ducă și acasă binecuvântările culese.

Femeie:Batistuțe. Să-i ajute Dumnezeu.”

Au plecat îndestulați spiritual și trupește.

Și în Constanța, arhiepiscopul Teodosie a fost așteptat cu mâinile întinse de mulțimea care cerea promisiunea unei speranțe.

Sursa: Pro TV

Etichete: sfantul andrei, catedrala nationala,

Dată publicare: 30-11-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
Citește și...
Mesaje și urări de Sfântul Andrei 2025 – Cele mai frumoase felicitări de onomastică
Stiri Diverse
Mesaje și urări de Sfântul Andrei 2025 – Cele mai frumoase felicitări de onomastică

Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor. Este ultima mare sărbătoare a lunii noiembrie, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Cele mai ciudate superstiții de Sfântul Andrei din România. Mituri și legende de Sfântul Andrei explicate
Stiri Diverse
Cele mai ciudate superstiții de Sfântul Andrei din România. Mituri și legende de Sfântul Andrei explicate

Sfântul Andrei este însoțit de unele dintre cele mai neobișnuite superstiții românești, între ritualuri de protecție, credințe legate de viitor și legende cu iz magic.

Slujbe în interiorul Catedralei Naţionale, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Program de vizitare
Stiri actuale
Slujbe în interiorul Catedralei Naţionale, de Sfântul Andrei şi de Ziua Naţională. Program de vizitare

Patriarhia Română anunţă programul slujbelor de la Catedrala Naţională cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei (30 noiembrie) şi a Zilei Naţionale a României (1 decembrie).

Recomandări
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 Noiembrie 2025

02:15:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28