Românii l-au sărbătorit pe Sfântul Andrei. Credincioșii s-au adunat la biserici și la Catedrala Națională

Peste o jumătate de milion de români își serbează duminică onomastica de Sfântul Andrei, Apostolul care a creștinat România. De dimineață, oamenii au venit în număr mare la bisericile cu acest hram, inclusiv la Catedrala Națională.

Aceasta va fi deschisă și în următoarele două zile, apoi în sărbătorile de iarnă, din 23 decembrie până pe 8 ianuarie.

Cu privirea în sus și călcând apăsat treptele pe covorul roșu, oaspeții Catedralei Naționale merg spre clădirea care nu le încape nici vertical în ecranul de telefon.

Femeie: „Pentru că băiatul meu cel mic a ales această carieră, slavă Domnului, este elev al Seminarului Teologic Ortodox, iar cel mic a absolvit Academia Forțelor Terestre Militare. Așa că sunt într-o concordanță, și ne rugăm pentru toți, slavă Domnului.”

Unii îi sărbătoresc, alții îi comemorează pe cei numiți Andrei.

Femeie: „Noi nu avem, dar este ocrotitorul României, este al tuturor românilor.”

Corespondent PROTV: „Credincioșilor de rând li s-a permis să facă un pas înainte, față de sfințirea picturii de acum o lună, când au stat peste drum și în spatele gardurilor. Patriarhia a anunțat că oamenii vor putea ocupa locurile din catedrală și din curte, de la 7 dimineața au găsit interiorul plin. Majoritatea au găsit locurile ocupate și accesul limitat până la primul sfert al lungimii interioare. După câteva minute, au fost rugați să iasă, pentru a face loc unei noi serii. Numai presa a rămas tot în „țarc”, cum îl numesc jurnaliștii, așa că putem relata doar ce se întâmplă afară.”

Bărbat: „Foarte aglomerat, n-am avut timp să vedem totul în amănunțit. Sper să se elibereze în timp și vom avea alt timp liber să vedem.”

Copiii au ieșit profund marcați și convinși că tocmai au vizitat un palat.

Credincioșii au mers și în Galați și Constanța pentru binecuvântare

În Galați, un șirag de sute de umbrele a înaintat prin ploaie până la racla Sfântului Andrei. Oamenii au vrut să ducă și acasă binecuvântările culese.

Femeie: „Batistuțe. Să-i ajute Dumnezeu.”

Au plecat îndestulați spiritual și trupește.

Și în Constanța, arhiepiscopul Teodosie a fost așteptat cu mâinile întinse de mulțimea care cerea promisiunea unei speranțe.

